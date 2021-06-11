Об этом в эфире "Право на власть" заявил спикер ТКГ Алексей Арестович.

"Давайте за цифрами. 5 сентября 2014 года первые Минские соглашения – освобождены 648 человек. На 21 октября 2014 года – 822 человека. На начало 2015 года – около 1500 человек. И было очень интересное соотношение, за одного нашего – отдавали до 20 их. Например, когда меняли на офицеров и высокопоставленных лиц – меняли 1 к 20. Ситуация начала меняться, когда 6 мая 2015 года Медведчук начал участвовать в переговорах минского формата. Начинается постепенное торможение дела по обмену пленных", – отметил он.

По словам Ареcтовича, история с освобождением из плена Андрея Гречанова ("киборг Рахман" – ред.) стала знаковой.

"Когда возникла потребность пиара, то в ситуации с обменом пленных начались изменения, как они связаны с назначением Медведчука? Ну тут логические факты. По крайней мере одной версией является то, что они как-то связаны, ведь Рахман попал в плен 30 июля 2015 года. С тех пор все и началось. 25 октября того же года проходили местные выборы. Люди из СБУ пишут мне, что по их наблюдениям где-то с лета, а именно июля 2015 началось торможение процесса обмена пленными. Отношение выровнялось 1 к 1, затем обмены начались не в нашу пользу", – пояснил он.

Спикер ТКГ заверил, что во время войны за все, что творится, отвечает верховный главнокомандующий – то есть президент.

"Уголовное производство в отношении "пленок Медведчука" заведено, а потому оно должно ответить на несколько вопросов. Как связано назначение Медведчука с торможением обмена пленными, как связан кейс Рахмана с обменом именно 25 октября, под местные выборы, с задержанием пленного в аэропорту, с его звонком маме и тому подобное. Пиар со стороны Порошенко и Медведчука создал проблемы с обменом пленными явно не в нашу пользу по многим признакам", – резюмировал Алексей Арестович.