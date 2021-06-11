Про це в ефірі "Право на владу" заявив спікер ТКГ Олексій Арестович.

"Давайте за цифрами. 5 вересня 2014 року перші мінські угоди – звільнено 648 осіб. На 21 жовтня 2014 року – 822 особи. На початок 2015 року – близько 1500 осіб. І було дуже цікаве співвідношення, за одного нашого – віддавали до 20 їхніх. Наприклад, коли міняли на офіцерів та високопоставлених осіб – міняли 1 до 20. Ситуація почала змінюватися, коли 6 травня 2015 року Медведчук почав брати участь у переговорах мінського формату. Починається поступове гальмування справи з обміну полонених", – зауважив він.

За словами Арестовича, історія зі звільненням з полону Андрія Гречанова ("кіборг Рахман" – ред.) стала знаковою.

"Коли виникла потреба піару, то в ситуації з обміном полонених почалися зміни, як вони пов'язані з призначенням Медведчука? Ну тут логічні факти. Принаймні однією версією є те, що вони якось пов'язані, адже Рахман потрапив до полону 30 липня 2015 року. З того часу все і почалося. 25 жовтня того ж року проходили місцеві вибори. Люди з СБУ пишуть мені, що за їх спостереженнями десь з літа, а саме липня 2015 почалося гальмування процесу обміну полоненими. Відношення вирівнялося 1 до 1, потім обміни почалися не в нашу користь", – пояснив він.

Спікер ТКГ запевнив, що під час війни за все, що коїться, відповідає верховний головнокомандувач – тобто президент.

"Кримінальне провадження щодо "плівок Медведчука" заведено, а тому воно має відповісти на декілька запитань. Як пов'язане призначення Медведчука з гальмуванням обміну полоненими, як пов'язаний кейс Рахмана з обміном саме 25 жовтня, під місцеві вибори, з затриманням полоненого в аеропорту, з його дзвінком мамі тощо. Піар з боку Порошенка та Медведчука створив проблеми з обміном полоненими явно не на нашу користь за багатьма ознаками", – резюмував Олексій Арестович.