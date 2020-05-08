Порошенко, Новинского, Рабиновича и еще 22 депутатов хотят лишить депутатских выплат

Сразу 25 народных депутатов Украины могут не получить зарплаты за апрель. Все из-за прогулов.

25 народных депутатов без уважительных причин не принимали личного участия в более чем 50 процентах заседаний комитетов Верховной Рады Украины, в состав которых они избраны. Об этом говорится на сайте Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.

В то же время Десять депутатов пропустили 90% голосований в Раде: антирейтинг прогульщиков

Кто прогулял работу в Верховной Раде в апреле:

6 нардепов из депутатской группы "За будущее": Тарас Батенко, Виктор Бондарь, Ярослав Дубневич, Степан Ивахив, Виктор Мьялик и Игорь Палица.

7 депутатов из ОПЗЖ: Виталий Борт, Тарас Козак, Ренат Кузьмин, Михаил Макаренко, Вадим Рабинович, Юрий Солод, Вадим Столар.

4 нардепа из депутатской группы "Доверие": Максим Ефимов, Андрей Кит, Василий Петевка и Сергей Шахов.

2 депутата от "Слуги народа": Александр Кабанов и Вячеслав Рублев.

2 депутаты от "Европейской Солидарности": Николай Княжицкий и Петр Порошенко.

Одна депутат от ВО "Батькивщина" Анжелика Лабунская.

А также три внефракционных депутата: Вадим Новинский, Владислав Поляк и Оксана Савчук.

Важно! С 1 ноября 2020 года в Верховной Раде действует система штрафов для депутатов, которые регулярно прогуливают заседания.

В решении комитета, которое направили председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, просится об издании распоряжения о "прекращении возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий по апрель 2020 года". Фактически речь идет о невыплате зарплаты за апрель 2020 года.