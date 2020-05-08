Порошенка, Новинського, Рабіновича та ще 22 депутатів хочуть позбавити зарплати в Раді

Одразу 25 народних депутатів України можуть не отримати зарплати за квітень. Все через прогули.

25 народних депутатів без поважних причин не брали особистої участі у більш як 50 відсотках засідань комітетів Верховної Ради України, до складу яких їх обрано. Про це йдеться на сайті Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

Водночас Десять депутатів пропустили 90% голосувань у Раді: антирейтинг прогульників

Хто прогуляв роботу в Верховній Раді у квітні:

6 нардепів з депутатської групи "За майбутнє": Тарас Батенко, Віктор Бондар, Ярослав Дубневич, Степан Івахів, Віктор М’ялик та Ігор Палиця.

7 депутатів з ОПЗЖ: Віталій Борт, Тарас Козак, Ренат Кузьмін, Михайло Макаренко, Вадим Рабінович, Юрій Солод, Вадим Столар.

4 нардепи з депутатської групи "Довіра" Максим Єфімов, Андрій Кіт, Василь Петьовка та Сергій Шахов.

2 депутати від "Слуги народу:Олександр Кабанов та В'ячеслав Рубльов.

2 депутати від "Європейської Солідарності: Микола Княжицький та Петро Порошенко.

Одна депутатка від ВО "Батьківщина" Анжеліка Лабунська.

А також три позафракційні депутати: Вадим Новинський, Владислав Поляк та Оксана Савчук.

Важливо! З 1 листопада 2020 року у Верховній Раді діє система штрафів для депутатів, які регулярно прогулюють засідання.

В рішенні комітету, яке надіслали голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, проситься про видання розпорядження про "припинення відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень за квітень 2020 року". Фактично мова йде про невиплату зарплати за квітень 2020 року.