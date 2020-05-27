Порошенко переиграл ГБР, – журналист
Петр Порошенко мог знать, что к нему планируют визит следователи ГБР, поэтому решил переиграть ситуацию и открыть выставку картин.
Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Что это было" высказал директор информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.
Главное ГБР штурмовало музей Гончара, где Порошенко презентовал выставку
По его мнению, свою функцию эта выставка уже выполнила, и картины, вероятно, еще не долго будут находиться в музее.
Это тот случай, когда Петр Алексеевич и его люди – как известно, они опытные – просто переиграли ГБР в этой игре,
– отметил Мартыненко.
Журналист предполагает, что кто-то из знакомых, друзей или бывших подчиненных Порошенко сообщил ему о том, что должен произойти заезд следователей к нему домой.
"Там была бы совсем другая картинка и съемка. Думаю, что после сообщения была выбрана тактика вывезти их в такое публичное место как музей и сделать вид, мол, мы показываем картины людям", – пояснил Мартыненко.
Он добавил, что в конечном итоге следователи ГБР и те, кто занимались этой операцией, "купились" на такой ход и штурмовали музей.
"Как писал кто-то из "ЕС", мол, Порошенко штурмовал Славянск, а ГБР – музей. С точки зрения Порошенко – это был очень удачный ход, а ГБР и всем, кто проводит следственные действия, думаю, надо еще учиться и учиться", – подытожил журналист.
Штурм музея Гончара: основное
- ГБР вызвало пятого президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Дело касается 43 картин всемирно известных художников, которые контрабандой вывезли за границу. Порошенко не обвиняют в том, что именно он вывозил картины. Впрочем, по данным СМИ, эти картины якобы хранятся на вилле Петра Порошенко в Испании.
- После того, как Порошенко не приехал на допрос в ГБР, следователи решили приехать в музей Ивана Гончара, где он представил коллекцию картин.
- ГБР штурмовало музей Гончара, спецназовцы ворвались в здание, взломав дверь. Гендиректор музея Петр Гончар заявил, что силовики не пускали его в помещение, за которое он отвечает. Он написал заявление в полицию о повреждении имущества музея. В пресс-службе музея отметили, что вторжение правоохранительных органов было незаконным, без решения суда.
- В то же время ГБР заявляет, что администрация музея и другие люди препятствовали проведению следственных действий. Поэтому для надлежащего следствия привлекли спецподразделение ГБР.
- ГБР сообщает, что так как в музее пятого президента уже не было, следователи передавали повестку Марине Порошенко. Адвокат Порошенко Игорь Головань на своей странице в фейсбуке опроверг это заявление.
- У Порошенко инцидент назвали "политическим преследованием".