Порошенко переиграл ГБР, – журналист

Петр Порошенко мог знать, что к нему планируют визит следователи ГБР, поэтому решил переиграть ситуацию и открыть выставку картин.

Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Что это было" высказал директор информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

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По его мнению, свою функцию эта выставка уже выполнила, и картины, вероятно, еще не долго будут находиться в музее.

Это тот случай, когда Петр Алексеевич и его люди – как известно, они опытные – просто переиграли ГБР в этой игре,

– отметил Мартыненко.

Журналист предполагает, что кто-то из знакомых, друзей или бывших подчиненных Порошенко сообщил ему о том, что должен произойти заезд следователей к нему домой.

"Там была бы совсем другая картинка и съемка. Думаю, что после сообщения была выбрана тактика вывезти их в такое публичное место как музей и сделать вид, мол, мы показываем картины людям", – пояснил Мартыненко.

Он добавил, что в конечном итоге следователи ГБР и те, кто занимались этой операцией, "купились" на такой ход и штурмовали музей.

"Как писал кто-то из "ЕС", мол, Порошенко штурмовал Славянск, а ГБР – музей. С точки зрения Порошенко – это был очень удачный ход, а ГБР и всем, кто проводит следственные действия, думаю, надо еще учиться и учиться", – подытожил журналист.

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