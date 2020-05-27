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Порошенко переграв ДБР, – журналіст

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ДБР штурмували музей Гончара
ДБР штурмували музей Гончара / Колаж 24 каналу

Петро Порошенко міг знати, що до нього планують візит слідчі ДБР, відтак вирішив переграти ситуацію та відкрити виставку картин.

Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було" висловив директор інформагентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко. 

Головне ДБР штурмувало музей Гончара, де Порошенко презентував виставку

На його думку, свою функцію ця виставка вже виконала, і картини, імовірно, ще не довго будуть перебувати в музеї.

Це той випадок, коли Петро Олексійович та його люди – як відомо, вони досвідчені – просто переграли ДБР в цій грі,
– наголосив Мартиненко.

Журналіст припускає, що хтось зі знайомих, друзів чи колишніх підлеглих Порошенка повідомив йому про те, що має відбутися заїзд слідчих до нього додому.

"Там була б зовсім інша картинка та зйомка. Гадаю, що після повідомлення була обрана тактика вивезти їх у таке публічне місце як музей і удати, мовляв, ми показуємо картини людям", – пояснив Мартиненко.

Він додав, що зрештою слідчі ДБР і ті, хто займалися цією операцією, "купилися" на такий хід і штурмували музей.

"Як писав хтось з "ЄС", мовляв, Порошенко штурмував Слов'янськ, а ДБР – музей. З точки зору Порошенка – це був дуже вдалий хід, а ДБР і всім, хто проводить слідчі дії, думаю, треба ще вчитися і вчитися", – підсумував журналіст.

Штурм музею Гончара: основне

  • ДБР викликало п'ятого президента Петра Порошенка на допит як свідка. Справа стосується 43 картин всесвітньо відомих художників, які контрабандою вивезли за кордон. Порошенка не звинувачують у тому, що саме він вивозив картини. Втім за даними ЗМІ, ці картини буцімто зберігаються на віллі Петра Порошенка в Іспанії.
  • Після того, як Порошенко не приїхав на допит у ДБР, слідчі вирішили приїхати у музей Івана Гончара, де він презентував колекцію картин.
  • ДБР штурмувало музей Гончара, спецпризначенці увірвались до будівлі, зламавши двері. Гендиректор музею Петро Гончар, заявив, що силовики не пускали його у приміщення, за яке він відповідає. Він написав заяву до поліції щодо пошкодження майна музею. У пресслужбі музею наголосили, що вторгнення правоохоронних органів було незаконним, без рішення суду.
  • Натомість, ДБР заявляє, що адміністрація музею та інші люди перешкоджали проведенню слідчих дій. Тому для належного здійснення слідства залучили спецпідрозділ ДБР.
  • ДБР повідомляє, що через те, що в музеї п'ятого президента вже не було, слідчі передавали повістку Марині Порошенко. Адвокат Порошенка Ігор Головань на своїй сторінці у фейсбуці спростував цю заяву.
  • У Порошенка інцидент назвали "політичним переслідуванням".
Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини політики Новини України Мистецтво Державне бюро розслідувань Петро Порошенко
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