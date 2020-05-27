Порошенко переграв ДБР, – журналіст

Петро Порошенко міг знати, що до нього планують візит слідчі ДБР, відтак вирішив переграти ситуацію та відкрити виставку картин.

Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було" висловив директор інформагентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко.

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На його думку, свою функцію ця виставка вже виконала, і картини, імовірно, ще не довго будуть перебувати в музеї.

Це той випадок, коли Петро Олексійович та його люди – як відомо, вони досвідчені – просто переграли ДБР в цій грі,

– наголосив Мартиненко.

Журналіст припускає, що хтось зі знайомих, друзів чи колишніх підлеглих Порошенка повідомив йому про те, що має відбутися заїзд слідчих до нього додому.

"Там була б зовсім інша картинка та зйомка. Гадаю, що після повідомлення була обрана тактика вивезти їх у таке публічне місце як музей і удати, мовляв, ми показуємо картини людям", – пояснив Мартиненко.

Він додав, що зрештою слідчі ДБР і ті, хто займалися цією операцією, "купилися" на такий хід і штурмували музей.

"Як писав хтось з "ЄС", мовляв, Порошенко штурмував Слов'янськ, а ДБР – музей. З точки зору Порошенка – це був дуже вдалий хід, а ДБР і всім, хто проводить слідчі дії, думаю, треба ще вчитися і вчитися", – підсумував журналіст.

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