Петро Порошенко замість допиту в ДБР пішов відкривати виставку в музеї: деталі
Держане бюро розслідувань викликало п'ятого президента Петра Порошенка на допит в якості свідка. Справа стосується переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників. Втім замість допиту Порошенко пішов відкривати виставку в музеї Івана Гончара.
Про те, що Петро Порошенко не пішов на виклик, він сам розповів журнластам. Відповідне відео опубліковане у його фейсбуці.
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Сьогодні, 26 травня, об 11 годині, я подивився "відосік" від ДБР про розслідування таємного вивезення 43 робіт видатних митців, які пов'язані з Україною. Хочу сказати, що зараз відкривається дуже важлива виставка – саме об 11 годині,
– сказав нардеп.
Водночас прокоментував виклик і адвокат Порошенка Ігор Головань. "Європейська солідарність" поширила блог, у якому юрист наголошує, що "відосік" від Держбюро – не виклик на допит.
"Спроби допитати Петра Порошенка як свідка у провадженні, спрямованому проти нього, є грубим порушенням конституційного принципу верховенства права. Де-юре Порошенко – свідок, а де-факто його вже публічно оголосили обвинуваченим", – заявив Головань.
Тим часом у Державному бюро розслідувань й справді чекали п'ятого президента. Невідомо як всередині, але на вулиці на нього очікували правоохоронці та з десяток телекамер.
Журналісти зібралися під ДБР, де мав відбутися допит Порошенка / фото "Страни"
Справа про вивезення картин та "відосік" ДБР
Справа стосується вивезення контрабандою з України 43 картин всесвітньо відомих художників, переважно українських і російських:
- Івана Айвазовського;
- Василя Сурикова;
- Ілля Рєпін;
- Ілля Глазунов;
- Олександр Бенуа;
- Джордано Лукі.
Порошенка не звинувачують у тому, що саме він вивозив картини. Втім за даними ЗМІ, ці картини буцімто зберігаються на віллі Петра Порошенка в Іспанії.
Щодо "відосіків" – тут п'ятий президент та його адвокат висміюють незвичний спосіб виклику на допит від ДБР. Для цього у Бюро записали ціле відео та навіть наклали на нього епічну музику.
"Відосік" ДБР про викли Порошенка на допит: дивіться відео