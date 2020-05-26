Петро Порошенко замість допиту в ДБР пішов відкривати виставку в музеї: деталі

Держане бюро розслідувань викликало п'ятого президента Петра Порошенка на допит в якості свідка. Справа стосується переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників. Втім замість допиту Порошенко пішов відкривати виставку в музеї Івана Гончара.

Про те, що Петро Порошенко не пішов на виклик, він сам розповів журнластам. Відповідне відео опубліковане у його фейсбуці.

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Сьогодні, 26 травня, об 11 годині, я подивився "відосік" від ДБР про розслідування таємного вивезення 43 робіт видатних митців, які пов'язані з Україною. Хочу сказати, що зараз відкривається дуже важлива виставка – саме об 11 годині,

– сказав нардеп.

Водночас прокоментував виклик і адвокат Порошенка Ігор Головань. "Європейська солідарність" поширила блог, у якому юрист наголошує, що "відосік" від Держбюро – не виклик на допит.

"Спроби допитати Петра Порошенка як свідка у провадженні, спрямованому проти нього, є грубим порушенням конституційного принципу верховенства права. Де-юре Порошенко – свідок, а де-факто його вже публічно оголосили обвинуваченим", – заявив Головань.

Тим часом у Державному бюро розслідувань й справді чекали п'ятого президента. Невідомо як всередині, але на вулиці на нього очікували правоохоронці та з десяток телекамер.



Журналісти зібралися під ДБР, де мав відбутися допит Порошенка / фото "Страни"

Справа про вивезення картин та "відосік" ДБР

Справа стосується вивезення контрабандою з України 43 картин всесвітньо відомих художників, переважно українських і російських:

Івана Айвазовського;

Василя Сурикова;

Ілля Рєпін;

Ілля Глазунов;

Олександр Бенуа;

Джордано Лукі.

Порошенка не звинувачують у тому, що саме він вивозив картини. Втім за даними ЗМІ, ці картини буцімто зберігаються на віллі Петра Порошенка в Іспанії.

Щодо "відосіків" – тут п'ятий президент та його адвокат висміюють незвичний спосіб виклику на допит від ДБР. Для цього у Бюро записали ціле відео та навіть наклали на нього епічну музику.

"Відосік" ДБР про викли Порошенка на допит: дивіться відео