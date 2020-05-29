Порошенко снова не придет на допрос в ГБР 29 мая, – адвокаты

Государственное бюро расследований повторно вызвало пятого президента Петра Порошенко на допрос по двум делам. Первое касается незаконного перемещения через границу 43 картин, а второе – возможного незаконного прослушивания его разговоров с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.

Адвокаты политика Илья Новиков и Игорь Головань заявили, что на эти допросы ГБР вызвали Порошенко через видео на сайте видомтсва, а не через повитску, сообщает пресс служба "Европейской солидарности".

Обратите внимание ГБР о штурме музея Гончара: Пришли вручить повестку, администрация препятствовала

Юристы считают, что правоохранители пытались ввести в Украину такую ​​практику, чтобы вручения повестки можно заменить вывешиванием "видосика" на сайте ГБР.

Головань напомнил, что согласно законодательству, повестку должны вручить за 3 дня до даты явки на допрос.

Обратите внимание! Ранее по первому делу на допрос вызывали жену Порошенко Марину. Поскольку они не явились на допрос, повестка им принесли в музей Гончара на выставку.

О каких уголовных производства идет речь

Касательно 43 картин:

26 мая ГБР намеревалось вручить Петру Порошенко повестку на допрос, но сделать этого не смог.

Дело касается вывоза контрабандой из Украины 43 картин всемирно известных художников.

Их контрабандой вывезли за границу, а сейчас они якобы хранятся на вилле Порошенко в Испании.

Вместо допроса Порошенко пошел открывать выставку в музее Ивана Гончара.

Впоследствии силовики штурмовали музея. Как это было – здесь.

О якобы записей разговора с Байденом

Записи якобы разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденомранише обнародовал внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

Там говорится о миллиарде долларов в обмен на якобы увольнения генпрокурора Шокина.

В Порошенко записи назвал просто попыткой испортить отношения США и Украины и "спецоперацией пятой колонны Кремля".

В Байдена пленки назвали отредактированной "дыркой от бублика".

В Офисе генпрокурора против Порошенко начали производство о государственной измене.

Поэтому ГБР повторно вызвало Петра Порошенко на допрос на 11:00 и 12:00 часов 29 мая.