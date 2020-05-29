Порошенко знову не прийде на допит у ДБР 29 травня, – адвокати

Державне бюро розслідувань повторно викликало п’ятого президента Петра Порошенка на допит у двох справах. Перша стосується незаконного переміщення через кордон 43 картин, а друга – можливого незаконного прослуховування його розмов із ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом.

Адвокати політика Ілля Новіков та Ігор Головань заявили, що на ці допити ДБР викликали Порошенка через відео на сайті відомтсва, а не через повістку повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

Зверніть увагу ДБР про штурм музею Гончара: Прийшли вручити повістку, адміністрація перешкоджала

Юристи вважають, що правоохоронці намагалися запровадити в Україні таку практику, щоб вручення повістки можна було замінити вивішуванням "відосика" на сайті ДБР.

Головань нагадав, що відповідно до законодавства, повістку мають вручити за 3 дні до дати явки на допит.

Зверніть увагу! Раніше у першій справі на допит викликали дружину Порошенка Марину. Оскільки вони не з’явилися на допит, повістку їм принесли в музей Гончара на виставку.

Про які кримінальні провадження мовиться

Щодо 43 картин:

26 травня ДБР мало намір вручити Петру Порошенку повістку на допит, але зробити цього не змогло.

Справа стосується вивезення контрабандою з України 43 картин всесвітньо відомих художників.

Їх контрабандою вивезли за кордон, а зараз вони нібито зберігаються на віллі Порошенка в Іспанії.

Замість допиту Порошенко пішов відкривати виставку в музеї Івана Гончара.

Згодом силовики штурмували приміщення музею. Як це було – тут.

Щодо нібито записів розмови з Байденом

Записи нібито розмови Петра Порошенка з колишнім віце-президентом США Джо Байденом раніше оприлюднив позафракційний народний депутат Андрій Деркач.

Там мовиться про мільярд доларів в обмін на начебто звільнення генпрокурора Шокіна.

В Порошенка записи назвавали просто спробою зіпсувати стосунки США та України та "спецоперацією п’ятої колони Кремля".

У Байдена плівки назвали відредагованою "діркою від бублика".

В Офісі генпрокурора проти Порошенка розпочали провадження про державну зраду.

Тож ДБР повторно викликало Петра Порошенка на допит на 11:00 і 12:00 години 29 травня.