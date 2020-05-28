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Порошенко в тройке миллиардеров: когда его похоронят пленки Онищенко – Гуд найт Юкрейн

Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 28 мая – Петр Порошенко ворвался в тройку самых богатых людей Украины. Однако есть человек, который как раз мог отправить за решетку Порошенко со всеми его миллиардами. Мог, но Меркель ему не дала этого сделать. Речь идет об Александре Онищенко и его пленках.

Также в выпуске "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале:

Согласно расследованиям, Минздрав покупает медицинские защитные средства по завышенным ценам. На одних только защитных костюмах министерство переплатило более 1 миллиарда гривен.

Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
Теги: Александр Онищенко Петр Порошенко Гуд найт Юкрейн
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