Як Порошенко посів у трійці мільярдерів і коли його поховають плівки Онищенка – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 28 травня – Петро Порошенко увірвався в трійку найбагатших людей України. Однак є людина, яка якраз могла відправити за грати Порошенка з усіма його мільярдами. Могла, але Меркель йому не дала цього зробити. Йдеться про Олександра Онищенка і його плівки.
Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі:
Згідно з розслідуваннями, МОЗ купує медичні захисні засоби за завищеними цінами. На одних лише захисних костюмах міністерство переплатило понад 1 мільярд гривень.
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