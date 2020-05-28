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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Як Порошенко посів у трійці мільярдерів і коли його поховають плівки Онищенка – Гуд найт Юкрейн

Гуд найт Юкрейн -

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 28 травня – Петро Порошенко увірвався в трійку найбагатших людей України. Однак є людина, яка якраз могла відправити за грати Порошенка з усіма його мільярдами. Могла, але Меркель йому не дала цього зробити. Йдеться про Олександра Онищенка і його плівки.

Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі

Згідно з розслідуваннями, МОЗ купує медичні захисні засоби за завищеними цінами. На одних лише захисних костюмах міністерство переплатило понад 1 мільярд гривень.

Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
Теги: Олександр Онищенко Петро Порошенко Гуд найт Юкрейн
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