Як Порошенко посів у трійці мільярдерів і коли його поховають плівки Онищенка – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 28 травня – Петро Порошенко увірвався в трійку найбагатших людей України. Однак є людина, яка якраз могла відправити за грати Порошенка з усіма його мільярдами. Могла, але Меркель йому не дала цього зробити. Йдеться про Олександра Онищенка і його плівки.

Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі: Згідно з розслідуваннями, МОЗ купує медичні захисні засоби за завищеними цінами. На одних лише захисних костюмах міністерство переплатило понад 1 мільярд гривень.