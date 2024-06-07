По информации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций на портале НАПК, общая прибыль Петра Порошенко за прошлый месяц составила 227 миллионов 898 тысяч гривен.

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Лидер фракции "ЕС" указал, что эти средства были получены как:

проценты;

дивиденды;

возврат стоимости от приобретения ценных бумаг.

Порошенко – лидер самой богатой фракции в Верховной Раде

Состояние других представителей фракции "ЕС" в парламенте за последний период также существенно выросло. Так, согласно аналитическим отчетом YouControl, народные депутаты от партии Порошенко, которых в парламенте всего 27 человек из 401, за последние два года обогатились, как остальные депутаты Верховной Рады вместе взятых.

Общая сумма доходов оппозиционных нардепов от "ЕС" за время войны превысила 3 миллиарда долларов. Примечательно, что 374 депутата от других партий получили примерно столько же.

Напомним, Петр Порошенко только в 2022 году задекларировал 1 миллиард 435 миллионов гривен прибыли. Это в 20 раз больше, чем он получал до войны. В то же время в 2021 году народный депутат получил всего 162 миллиона гривен.

А в 2023 году по сравнению с 2022 годом состояние Порошенко выросло на 224 миллиона долларов и составляет почти 1 миллиард долларов.

Нардеп вошел в тройку самых богатых украинцев вместе с Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым.