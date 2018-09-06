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Порошенко активно читает Facebook, – экс-сотрудник АП

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Порошенко активно читает Facebook
Порошенко активно читает Facebook / Фото из свободных сетей

Бывший заместитель главы Администрации Президента Украины Петра Порошенко Дмитрий Шимкив рассказал, что работники ведомства и сам глава государства активно мониторят социальную сеть Facebook на отзывы о различных законах, а также другую информацию.

Об этом Шимкив рассказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, пользуется ли Порошенко неофициальным аккаунтом, экс-чиновник ответил, что не знает об этом, однако добавил, что президент является активным читателем Facebook.

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Он активный читатель. Но я не знаю, есть ли у него какие-то неофициальные аккаунты. Когда он пишет в Facebook лично, то его посты маркируются "ПП". Если вы видите на официальной странице "ПП", это значит, что это Порошенко лично писал,
– рассказал Шимкив.

"У президента график реально очень плотный. Он, как правило, смотрит Facebook в переездах между событиями, но он отслеживает, очень внимательно", – добавил экс-сотрудник АП.

Он также рассказал, что Порошенко пользуется различными мессенджерами. На вопрос, кто переписывается с президентом, Шимкив ответил: "Разные люди".

Теги: Новости Украины Новости политики Соцсети Администрация Президента Петр Порошенко Facebook
Источник: 24 Канал
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