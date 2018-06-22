Порошенко прячется под ником "Питер Пен": журналисты нашли якобы личную страницу гаранта

Журналисты нашли якобы персональную страницу Петра Порошенко в Facebook. Говорят зарегистрирован он там под вымышленным именем, а на аватарке – Питер Пен.

На аватарке Питер Пен, а в друзьях первые люди страны. Возможно, это и есть личная страница президента. По крайней мере, так считает журналист Александр Дубинский. Убеждает: гарант скрывается под ником Piter Lions.

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Страница создана в июле 2014 года, и имеет все признаки "витрины". Дата рождения 1 февраля 1990 года, а на аватаре изображен диснеевский персонаж Питер Пэн. Однако эта фэйковая страница собирает невиданный перечень друзей: Кононенко со своей женой "Анастасией Мерседес", Грановский, банкиры, депутаты и бизнесмены. А также несколько доверенных порохоботов.



Якобы страница Порошенко

Дубинский обращает внимание на аккаунт "Маргарита Зайцева". По его мнению, это может быть жена Президента. В друзьях у Зайцевой есть личный пресс-секретарь супруги Президента и директор фонда Порошенко, которым руководит Марина. А вот под никами "Саша Лавирим" и "Михаєль Анюков" спрятались дети гаранта.

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В подписчиках Порошенко также дети. Саша Порошенко, которая подписывается в FB и Instagram Sasha Lavirim. Страница с обезьянкой – аккаунт Михаила Порошенко, у которого также в друзьях папа и мама. Михаил любит танцы. На фото с колледжа он в тех же кроссовках, в которых его поймали на скандальной фотографии в реглане "Russia".



Страница с обезьянкой – аккаунт якобы Михаила Порошенко

Никакой официальной реакции на эту информацию не было. В администрации президента советуют писать запрос. А об аккаунте отказываются говорить даже те представители Блока Петра Порошенко, которые, обычно, любят раздавать интервью.

Я не знаю о его социальной жизни в социальных сетях,

– прокомментировал нардеп Алексей Гончаренко.

Немного приоткрыл завесу Мустафа Найем. Лично с гарантом в соцсети не общался. Однако, из личных источников знает, Порошенко активно следит за комментариями в сети. И критику воспринимает близко к сердцу.

Я точно знаю, что он читает, и что есть вещи, на которые он обращает внимание, знаю, что какие-то вещи его оскорбляют, и он, действительно, относится к этому серьезно,

– рассказал нардеп Мустафа Найем.

А вот отвечает ли на чужие посты Порошенко, Найем не знает. Скорее всего комментировать в сети он не любит, говорит политтехнолог Анна Быкова.

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