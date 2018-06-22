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Порошенко хочет дружить с кланом Литвинов, – эксперт

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Порошенко заручается поддержкой на выборах президента
Порошенко заручается поддержкой на выборах президента / Цензор

Порошенко остается наиболее олигархическим кандидатом в президенты и хочет законсервировать нынешнюю политическую систему. Поэтому назначает нафталиновые кадры – таких, как Жебровский и Петр Литвин, чтобы дружить со старыми элитами.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Как отмечает политолог, Жебровский пришел в политику еще при Кучме. Но, считает Давидюк, Порошенко получит от назначения Жебривского аудитором НАБУ только негатив. Президент потеряет поддержку населения и Европы. По его словам, надо было ставить кого-то, кто бы имел лучшую репутацию и опыт работы в сфере аудиторства.

Что касается назначения Петра Литвина послом в Армении, то, считает эксперт, это попытка решить вопрос поддержки на выборах президента.

"Порошенко хочет дружить с кланом Литвинов, чтобы они поддержали его на выборах. В частности, в Житомирской области (там Владимир Литвин выиграл выборы – "24"). К тому же, клан Литвинов – это частично клан пророссийских Деркачей (экс-председателя СБУ и его сына Андрея, который победил на Сумщине. Сын Владимира Литвина женат на дочери Андрея Деркача – "24"), – говорит Давидюк.

К сожалению, добавляет специалист, в Сумской области Порошенко выберет для поддержки пророссийского Андрея Деркача, а не проукраинского и проевропейского мэра города Глухов Мишеля Терещенко – потомка рода украинских промышленников и меценатов Терещенко.

В то же время, отмечает Давидюк, президентская кампания, которую Порошенко уже де-факто начал, размыта и скучна. Его билборды о "безвизе" плохо читаются. Нет конкретного месседжа.

Порошенко надо было бы показать то, что он сделал, и что будет, если его изберут на второй срок. К примеру: "безвиз" – 2016 год. Сильная армия – 2015. Снятие неприкосновенности – 2020. НАТО – 2023. Ты отчитываешься и сразу обещаешь, тогда была бы последовательность и системность,
– отметил Николай Давидюк.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского. 11 июня председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский решил подать в отставку. 19 июня Петр Порошенко назначил послом Украины в Армении генерал-лейтенанта Петра Литвина.

Более подробно о кампнии Порошенко в материале: Кейс Порошенко: как президент собирается во второй раз стать главой государства?

 

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Владимир Литвин
Источник: 24 канал
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