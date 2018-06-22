Эксперт: В назначении Жебривского нет сенсации, тут сработал фактор доверия со стороны Порошенко

В программе "Pro новости" за 22 июня – политолог Владимир Фесенко отметил, что Павел Жебривский работал в Генпрокуратуре, поэтому он имеет опыт борьбы с коррупцией. Эксперт также считает, что Жебривский мог стать не просто аудитором НАБУ, но и генпрокурором или даже руководителем САП.

Также в выпуске: У украинского политзаключенного Олега Сенцова из-за голодания проблемы с почками и сердцем. Президент Украины Петр Порошенко имеет официальные и неофициальные страницы в социальных сетях. Минюст подал обращение европейского суда по правам человека относительно Олега Сенцова. Украина расширила санкции против российских компаний. Президент Украины представил руководителя военно-гражданской администрации, им стал генерал СБУ Александр Куць. Гости программы – член управления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест и политолог Владимир Фесенко.