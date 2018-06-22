Эксперт: В назначении Жебривского нет сенсации, тут сработал фактор доверия со стороны Порошенко

Эксперт: В назначении Жебривского нет сенсации, тут сработал фактор доверия со стороны ПорошенкоPro новости 18 Читати новину українською
В программе "Pro новости" за 22 июня – политолог Владимир Фесенко отметил, что Павел Жебривский работал в Генпрокуратуре, поэтому он имеет опыт борьбы с коррупцией. Эксперт также считает, что Жебривский мог стать не просто аудитором НАБУ, но и генпрокурором или даже руководителем САП.
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Гости программы – член управления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест и политолог Владимир Фесенко.