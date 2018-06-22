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Телеканал новостей 24 Программы Pro новости

Эксперт: В назначении Жебривского нет сенсации, тут сработал фактор доверия со стороны Порошенко

Pro новости 18 Читати новину українською

В программе "Pro новости" за 22 июня – политолог Владимир Фесенко отметил, что Павел Жебривский работал в Генпрокуратуре, поэтому он имеет опыт борьбы с коррупцией. Эксперт также считает, что Жебривский мог стать не просто аудитором НАБУ, но и генпрокурором или даже руководителем САП.

Также в выпуске:

У украинского политзаключенного Олега Сенцова из-за голодания проблемы с почками и сердцем.

Президент Украины Петр Порошенко имеет официальные и неофициальные страницы в социальных сетях.

Минюст подал обращение европейского суда по правам человека относительно Олега Сенцова.

Украина расширила санкции против российских компаний.

Президент Украины представил руководителя военно-гражданской администрации, им стал генерал СБУ Александр Куць.

Гости программы – член управления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест и политолог Владимир Фесенко.

Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Павел Жебривский Pro новости
Источник: 24 канал
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