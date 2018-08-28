Порошенко анонсировал приезд Меркель в Украину: известна дата
Канцлер Германии Ангела Меркель совершит визит в Украину в начале ноября текущего года.
Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины, передает "Интерфакс-Украина".
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"Этой осенью, в начале ноября, канцлер Германии Ангела Меркель совершит визит в Украину. Это является очень ярким свидетельством особого внимания наших немецких партнеров и развития партнерства с Киевом", – сказал Порошенко.
Он рассказал, что уже в первые дни нового политического сезона у него состоялись два телефонных разговора с Меркель.
"Безусловно, мы обсудили наши дальнейшие шаги по активизации мирного процесса относительно имплементации минских договоренностей, включая Нормандский формат и перспективы развертывания – и это наша ключевая задача – миротворческой миссии с мандатом Совета безопасности ООН на оккупированном Донбассе", – подчеркнул Порошенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН планирует поднять вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и трагедии Голодомора.