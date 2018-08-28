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Какие важные для Украины темы поднимет Порошенко на Генассамблее ООН

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Порошенко на Генассамблее ООН поднимет вопрос миротворцев на Донбассе
Порошенко на Генассамблее ООН поднимет вопрос миротворцев на Донбассе / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН планирует поднять вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и трагедии Голодомора.

Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает "РБК-Украина".

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Посол рассказал, что глава государства выступит на Генеральной ассамблее ООН 26 сентября.

Понятно, что выступление будет касаться тех вопросов, которые есть у Украины к ООН. В первую очередь, я думаю, что будет указано то, что президент постоянно подчеркивал: мы будем продолжать настойчиво бороться за принятие решения по развертыванию на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН,
– сообщил Ельченко.

Кроме того, по его словам, в своей речи Порошенко вспомнит вопрос Голодомора.

"Я думаю, президент обязательно вспомнит вопрос голодомора, поскольку в этом году исполняется 75 лет трагедии, и мы будем пробовать подготовить и одобрить во время этой сессии 10-ю декларацию Генассамблеи ООН, посвященную этому событию", – добавил Ельченко.

Дипломат отметил, что в рамках Генассамблеи, глава государства также проведет ряд двусторонних встреч, в частности с Генсекретарем ООН и главой Генеральной Ассамблеи ООН.

"Кроме этого такие уже традиционные встречи пройдут с руководителями украинских организаций в США, с бизнесом...", – добавил он.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что поднимет тему денуклеаризации Корейского полуострова в ходе недели высокого уровня Генассамблеи в сентябре.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Петр Порошенко ООН Миротворческий контингент Голодомор
Источник: 24 Канал
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