Какие важные для Украины темы поднимет Порошенко на Генассамблее ООН

Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН планирует поднять вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и трагедии Голодомора.

Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает "РБК-Украина".

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Посол рассказал, что глава государства выступит на Генеральной ассамблее ООН 26 сентября.

Понятно, что выступление будет касаться тех вопросов, которые есть у Украины к ООН. В первую очередь, я думаю, что будет указано то, что президент постоянно подчеркивал: мы будем продолжать настойчиво бороться за принятие решения по развертыванию на Донбассе миротворческой миссии под эгидой ООН,

– сообщил Ельченко.

Кроме того, по его словам, в своей речи Порошенко вспомнит вопрос Голодомора.

"Я думаю, президент обязательно вспомнит вопрос голодомора, поскольку в этом году исполняется 75 лет трагедии, и мы будем пробовать подготовить и одобрить во время этой сессии 10-ю декларацию Генассамблеи ООН, посвященную этому событию", – добавил Ельченко.

Дипломат отметил, что в рамках Генассамблеи, глава государства также проведет ряд двусторонних встреч, в частности с Генсекретарем ООН и главой Генеральной Ассамблеи ООН.

"Кроме этого такие уже традиционные встречи пройдут с руководителями украинских организаций в США, с бизнесом...", – добавил он.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что поднимет тему денуклеаризации Корейского полуострова в ходе недели высокого уровня Генассамблеи в сентябре.