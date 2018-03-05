Порошенко добавил к своей декларации почти миллион гривен дохода

В феврале 2018 года Президент Украины Петр Поорошенко дополнительно заработал 915 тысяч 266 гривен. Эти деньги гарант получил в качестве процентов по вкладам в ПАО "Международный инвестиционный банк", который ему и принадлежит.

Соответствующая информация обнародована в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Читайте также: Как обогатился Аваков за 2017 год: министр подал декларацию о доходах

Заметим, что такие изменения в свою электронную декларацию президент Украины внес в понедельник, 5 марта.

Так, согласно документу, Порошенко получил проценты по трем вкладам в МИБ — 100 тысяч 74 гривны, 283 тысячи 543 гривны и 531 тысячу 643 гривны.

Напомним, 5 января Петр Порошенко вносил в свою декларацию, что он получил более миллиона гривен дохода по процентам от вкладов в МИБ.

Что такое "Международный инвестиционный банк" (МИБ)? Это финучреждение работает на рынке Украины с 2008 года и ключевым его владельцем является Петр Порошенко, который суммарно владеет 60% акций финучреждения. Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры президента — первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковський и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель наблюдательного совета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (об — по 9,9008%). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года по размеру общих активов (7,308 миллиардов гривен) банк занимал 23-е место среди 88 действующих банков.