Порошенко додав до своєї декларації майже мільйон гривень доходу

У лютому 2018 року Президент України Петро Поорошенко додатково заробив 915 тисяч 266 гривень. Ці гроші гарант отримав як відсотки за вкладами у ПАТ "Міжнародний інвестиційний банк", який йому і належить.

Відповідну інформацію оприлюднено у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Зауважимо, що такі зміни до своєї електронної декларації президент України вніс у понеділок, 5 березня.

Так, відповідно до документу, Порошенко отримав відсотки за трьома вкладами у МІБ – 100 тисяч 74 гривні, 283 тисяч 543 гривень і 531 тисяча 643 гривень.

Нагадаємо, 5 січня Петро Порошенко вносив до своєї декларації, що він отримав понад мільйон гривень доходу за процентами від вкладів у МІБ.

Що таке "Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ)? Ця фінустанова працює на ринку України з 2008 року і ключовим її власником є Петро Порошенко, який сумарно володіє 60% акцій фінустанови. Міноритарними співвласниками виступають бізнес-партнери президента – перший заступник голови фракції партії "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко (14,94%), перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський та глава ТОВ "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", голова наглядової ради ПрАТ "Іста-Центр" Олег Зимін (обидва – по 9,9008%). Згідно з даними Нацбанку України, станом на 1 липня 2017 року за розміром загальних активів (7,308 мільярдів гривень) банк займав 23-е місце серед 88 чинних банків.