Порошенко готовится к дебатам на "Олимпийском" 19 апреля

Государственное предприятие НСК "Олимпийский" получило запросы о проведении дебатов 19 апреля от штабов двух кандидатов в президенты – Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на официальном сайте стадиона.

"Государственным предприятием НСК "Олимпийский" инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по обеспечению проведения дебатов на территории спортивного комплекса", –говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля в эфире программы "Право на власть" Зеленский еще раз подтвердил свое намерение дебатировать с Петром Порошенко 19 апреля на "Олимпийском" и пригласил действующего президента встретиться на стадионе.