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      Порошенко готовится к дебатам на "Олимпийском" 19 апреля

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / ukranews.com

      Государственное предприятие НСК "Олимпийский" получило запросы о проведении дебатов 19 апреля от штабов двух кандидатов в президенты – Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

      Об этом сообщается на официальном сайте стадиона.

      "Государственным предприятием НСК "Олимпийский" инициирован переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по обеспечению проведения дебатов на территории спортивного комплекса", –говорится в сообщении.

      Напомним, 11 апреля в эфире программы "Право на власть" Зеленский еще раз подтвердил свое намерение дебатировать с Петром Порошенко 19 апреля на "Олимпийском" и пригласил действующего президента встретиться на стадионе.

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      Теги: Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский НСК Олимпийский
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