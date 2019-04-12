Порошенко готується до дебатів на "Олімпійському" 19 квітня

Державне підприємство НСК "Олімпійський" отримало запити щодо проведення дебатів 19 квітня від штабів двох кандидатів у президенти – Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Про це повідомляється на офіційному сайті стадіону.

"Державним підприємством НСК "Олімпійський" ініційовано переговорний процес з представниками зазначених кандидатів щодо забезпечення проведення дебатів на території спортивного комплексу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня в ефірі програми "Право на владу" Зеленський ще раз підтвердив свій намір дебатувати з Петром Порошенком 19 квітня на "Олімпійському" і запросив чинного президента зустрітися на стадіоні.