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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Порошенко, Гройсману и другим топ-чиновникам могут запретить выезд из Украины

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      Окружной админсуд Киева
      Окружной админсуд Киева / 5 канал

      Окружной административный суд Киева открыл производство о запрете выезда из Украины для 180-ти топ-чиновников. Кто подал иск – неизвестно, однако аноним судится с Нацполицией, СБУ и Госпогранслужбой.

      Так, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Нацполиции относительно непроведения всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и непротиводействия организованной преступности лицами, которые занимают политические должности и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления.

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      Среди третьих лиц, кроме президента Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана указано более 50 фамилий народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", а также судьи Верховного Суда и члены высшей квалификационной комиссии судей. В целом 180 третьих лиц.

      В сообщении суда говорится, что дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления его участников.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Гройсман Андрей Парубий Петр Порошенко Госпогранслужба СБУ Судьи Полиция
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