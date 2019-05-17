Порошенко, Гройсману и другим топ-чиновникам могут запретить выезд из Украины

Окружной административный суд Киева открыл производство о запрете выезда из Украины для 180-ти топ-чиновников. Кто подал иск – неизвестно, однако аноним судится с Нацполицией, СБУ и Госпогранслужбой.

Так, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Нацполиции относительно непроведения всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и непротиводействия организованной преступности лицами, которые занимают политические должности и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления.

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Среди третьих лиц, кроме президента Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана указано более 50 фамилий народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", а также судьи Верховного Суда и члены высшей квалификационной комиссии судей. В целом 180 третьих лиц.

В сообщении суда говорится, что дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления его участников.