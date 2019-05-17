Порошенку, Гройсману та іншим топ-чиновникам можуть заборонити виїзд з України

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження щодо заборони виїзду з України для 180-ти топ-чиновників. Хто подав позов – невідомо, проте анонім судиться з Нацполіцією, СБУ та Держприкордонслужбою.

Так, позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Нацполіції щодо не проведення всіх заходів задля забезпечення захисту нацбезпеки та не протидії організованій злочинності особами, які обіймають політичні посади і які, на думку позивача, могли вчиняти корупційні злочини.

Читайте також: ГПУ почала розслідування проти Порошенка

Серед третіх осіб, окрім президента Порошенка, спікера парламенту Андрія Парубія та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана зазначено понад 50 прізвищ народних депутатів президентської фракції, більше ніж 40 членів уряду, голова правління НАК "Нафтогаз України", а також судді Верховного Суду і члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Загалом 180 третіх осіб.

У повідомленні суду мовиться, що справу розглядатимуть у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення її учасників.