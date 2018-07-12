Порошенко как Вакарчук, Рабинович ниже Мураева: новые данные социологов

Список потенциальных кандидатов в президенты Украины продолжает расширяться, причем рейтинг семи из первой десятки отличается незначительно.

Об этом говорят данные свежего опроса социологической группы "Рейтинг", представленные сегодня в Киеве. Если на первых местах списка пока находятся Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, то другие его фигуранты могут менять друг друга, увеличивая или теряя рейтинги, говорят социологи.

Так действующий президент Петр Порошенко упал в показателях ниже Владимира Зеленского и Олега Ляшко, за него готовы отдать голоса лишь 4,8% из всех опрошенных. Примерно столько же голосуют и за Святослава Вакарчука. А из тех, кто определился – разница между Порошенко и народным депутатом Евгением Мураевым, который пока не заявлял президентских амбиций, составляет всего 3,6%.

Мураев, который раньше воспринимался как единое целое с Рабиновичем, имеет рейтинг выше, чем у него – на уровне 4,2% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Причем, как отмечают социологи, в случае, если глава фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, который имеет сегодня третье место с 8,9%, не пойдет на выборы, его голоса перетекут к одному из лидеров партии "За Жизнь", увеличив его показатели.

Избиратели Анатолия Гриценко в большинстве готовы голосовать за Тимошенко, а сам Гриценко нравится симпатикам президента.

"Речь здесь может идти о заключении определенных союзов и позволяет предположить, как снятие того или иного кандидата отразится на ходе избирательной кампании", – считает Любомир Мысов, заместитель директора социологической группы "Рейтинг".

А вот те, кто считает своим кандидатом Зеленского и Вакарчука, не слишком склонны отдавать свои симпатии кому-то другому, что, по словам социологов, отражает две тенденции: запрос на новые лица и высокое разочарование во всех политиках, в первую очередь, среди молодежи.

Так, согласно исследованию, антирейтинг продолжает возглавлять Петр Порошенко: практически половина респондентов не проголосовала бы за него в любом случае. За Юлию Тимошенко проголосовали бы 28,5%, за экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка – 26,9%, за Олега Ляшко – 26,2%, за Юрия Бойко – 16,1%, за Вадима Рабиновича - 15, 6%.