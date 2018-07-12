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Порошенко як Вакарчук, Рабінович нижче Мураєва: нові дані соціологів

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Рейтинг
Рейтинг / unian.ua

Список потенційних кандидатів в президенти України продовжує розширюватися, причому рейтинг семи з першої десятки відрізняється незначно.

Про це говорять дані свіжого опитування соціологічної групи "Рейтинг", представлені сьогодні в Києві. Якщо на перших місцях списку поки знаходяться Юлія Тимошенко і Анатолій Гриценко, то інші його фігуранти можуть змінювати один одного, збільшуючи або втрачаючи рейтинги, кажуть соціологи.

Так чинний президент Петро Порошенко впав в показниках нижче Володимира Зеленського та Олега Ляшка, за нього готові віддати голоси лише 4,8% з усіх опитаних. Приблизно стільки ж голосують і за Святослава Вакарчука. А з тих, хто визначився – різниця між Порошенком і народним депутатом Євгеном Мураєва, який поки не заявляв президентських амбіцій, становить всього 3,6%.

Мураєв, який раніше сприймався як єдине ціле з Рабіновичем, має рейтинг вище, ніж у нього – на рівні 4,2% серед тих, хто визначився і піде на вибори. Причому, як зазначають соціологи, в разі, якщо глава фракції "Опозиційного блоку" Юрій Бойко, який має сьогодні третє місце з 8,9%, не піде на вибори, його голоси перетечуть до одного з лідерів партії "За Життя", збільшивши його показники.

Виборці Анатолія Гриценка в більшості готові голосувати за Тимошенко, а сам Гриценко подобається симпатикам президента.

"Мова тут може йти про укладення певних спілок і дозволяє припустити, як зняття того чи іншого кандидата позначиться на ході виборчої кампанії", – вважає Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи "Рейтинг".

А ось ті, хто вважає своїм кандидатом Зеленського і Вакарчука, не надто схильні віддавати симпатії комусь іншому, що, за словами соціологів, відображає дві тенденції: запит на нові обличчя і високу розчарування у всіх політиках, в першу чергу, серед молоді.

Так, згідно з дослідженням, антирейтинг продовжує очолювати Петро Порошенко: практично половина респондентів не проголосувала б за нього в жодному разі. За Юлію Тимошенко не проголосували б 28,5%, за екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка – 26,9%, за Олега Ляшка – 26,2%, за Юрія Бойко – 16,1%, за Вадима Рабіновича - 15, 6%.

Теги: Новини політики Петро Порошенко Олег Ляшко Володимир Зеленський Святослав Вакарчук Юлія Тимошенко Анатолій Гриценко Юрій Бойко Вадим Рабінович Президент України
Джерело: 24 Канал
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