Порошенко можно объявлять дефолт из-за просроченных обещаний, – Лещенко

Официальная избирательная программа действующего президента Петра Порошенко – его контракт со страной на 5 лет - трещит по швам от просроченных обещаний. Фактически, в политическом смысле действующему президенту можно объявлять дефолт.

Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" высказал народный депутат Сергей Лещенко.

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"Порошенко начинал президентство с результатом 55% поддержки на выборах, а сейчас столько же говорят, что готовы выбрать любого другого, но только не его? Вопрос не только в громких обещаниях – вспомните о курсе 10 гривен за доллар или Антитеррористической операции, которая будет длиться не дни, а часы", – отметил Лещенко.

По словам нардепа, едва ли не главный удар по рейтингу Порошенко нанесли коррупционные сговоры – власть Петра Порошенко решила больше не скрывать своих коррупционных аппетитов и откровенно, а порой вульгарно проводила свои схемы.

Предлагаю напомнить, к каким циничным заговорам прибегал действующий президент, чтобы сохранять власть и обогащать кланы-прилипалы. Главной сделкой не только 2018, а всего правления Порошенко, я считаю схему "Роттердам+". Она примитивна и одновременно замаскирована от людских глаз. Ведь деньги воруют не напрямую из бюджета, а выводятся из кошельков всех потребителей электроэнергии,

– сказал Лещенко.

"Учитывая, что мимо зоркого глаза президента Порошенко ни муха не пролетит, Медведчук развернул у всех перед глазами неслыханную активность, поэтому есть все основания считать, что за молчаливое согласие Порошенко получил не только лояльность телеканалов Медведчука, но также щедрые чаевые", – добавил нардеп .

Видео полного видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 31 декабря 2018