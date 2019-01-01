Порошенку можна оголошувати дефолт через прострочені обіцянки, – Лещенко

Офіційна виборча програма чинного президента Петра Порошенка – його контракт з країною на 5 років – тріщить по швах від прострочених обіцянок. Фактично, в політичному сенсі чинному президенту можна оголошувати дефолт.

Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив народний депутат Сергій Лещенко.

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"Порошенко починав президентство з результатом 55% підтримки на виборах, а зараз стільки же кажуть, що готові обрати будь-кого іншого, але тільки не його? Питання не тільки у гучних обіцянках – згадайте про курс 10 гривень за долар або антитерористичну операцію, яка буде тривати не дні, а години", – наголосив Лещенко.

За словами нардепа, чи не головного удару по рейтингу Порошенка завдали корупційні змови – влада Петра Порошенка вирішила більше не приховувати своїх корупційних апетитів та відверто, а часом вульгарно проводила свої схеми.

Пропоную нагадати, до яких цинічних змов вдавався чинний президент, щоб зберігати владу та збагачувати клани-приліпали. Головною оборудкою не тільки 2018, а всього правління Порошенка, я вважаю схему "Роттердам+". Вона примітивна і водночас замаскована від людських очей. Адже гроші крадуться не напряму з бюджету, а виводяться з гаманців усіх споживачів електроенергії,

– сказав Лещенко.

"Враховуючи, що повз пильне око президента Порошенка жодна муха не пролетить, Медведчук розгорнув у всіх перед очима нечувану активність, тому є всі підстави вважати, що за мовчазну згоду Порошенко отримав не лише лояльність телеканалів Медведчука, але також щедрі чайові", – додав нардеп.

Відео повного відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 31 грудня 2018