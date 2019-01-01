09:36
1 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня 2018
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня 2018
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Порошенку можна оголошувати дефолт через прострочені обіцянки, – Лещенко

      976 Читать новость на русском
      Президент України Петро Порошенко
      Президент України Петро Порошенко / 24 канал

      Офіційна виборча програма чинного президента Петра Порошенка – його контракт з країною на 5 років – тріщить по швах від прострочених обіцянок. Фактично, в політичному сенсі чинному президенту можна оголошувати дефолт.

      Таку думку у своєму відеоблозі "Чесна політика" висловив народний депутат Сергій Лещенко.

      Читайте також: "Це вигідно для чинної влади": як проросійські чиновники вриваються в український уряд

      "Порошенко починав президентство з результатом 55% підтримки на виборах, а зараз стільки же кажуть, що готові обрати будь-кого іншого, але тільки не його? Питання не тільки у гучних обіцянках – згадайте про курс 10 гривень за долар або антитерористичну операцію, яка буде тривати не дні, а години", – наголосив Лещенко.

      За словами нардепа, чи не головного удару по рейтингу Порошенка завдали корупційні змови – влада Петра Порошенка вирішила більше не приховувати своїх корупційних апетитів та відверто, а часом вульгарно проводила свої схеми.

      Пропоную нагадати, до яких цинічних змов вдавався чинний президент, щоб зберігати владу та збагачувати клани-приліпали. Головною оборудкою не тільки 2018, а всього правління Порошенка, я вважаю схему "Роттердам+". Вона примітивна і водночас замаскована від людських очей. Адже гроші крадуться не напряму з бюджету, а виводяться з гаманців усіх споживачів електроенергії,
      – сказав Лещенко.

      "Враховуючи, що повз пильне око президента Порошенка жодна муха не пролетить, Медведчук розгорнув у всіх перед очима нечувану активність, тому є всі підстави вважати, що за мовчазну згоду Порошенко отримав не лише лояльність телеканалів Медведчука, але також щедрі чайові", – додав нардеп.

      Відео повного відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 31 грудня 2018

       

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Відеоблоги Корупція Віктор Медведчук Сергій Лещенко
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Війна проти Росії: яким буде 2019-й рік для України
      сьогодні , 09:25 Війна проти Росії: яким буде 2019-й рік для України
      Олексій Чибісов 2100
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня 2018 , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Головні новини 31 грудня: зареєстровані перші кандидати в президенти, вибух будинку в Росії
      31 грудня 2018 , 22:00 Головні новини 31 грудня: зареєстровані перші кандидати в президенти, вибух будинку в Росії
      4041
      Як правильно пити, щоб не було симптомів похмілля
      31 грудня 2018 , 19:19 Як правильно пити, щоб не було симптомів похмілля
      1585
      Прогноз на 2019 рік: ціни, зарплати, курс валют
      31 грудня 2018 , 18:04 Прогноз на 2019 рік: ціни, зарплати, курс валют
      Яніна Ткачук 4692
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Віце-президент США вкотре попросив Януковича прибрати силовиків з вулиць
       5 лютого 2014 , 08:44 21
      "Марина з нами": зірки ''Дизель Шоу'' запустили флешмоб в пам'ять про Поплавську
       24 жовтня 2018 , 13:47
      Італійський клуб радився з Шевченком щодо трансферу гравця збірної України
       6 серпня 2018 , 16:10
      Під громадськими будівлями почнуть будувати паркінги
       29 жовтня 2018 , 15:21
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук