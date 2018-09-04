Порошенко начал переговоры с австрийским канцлером Курцом

Лидеры Украины и Австрии встретились во вторник, 4 сентября, утром, после чего продолжили разговор с глазу на глаз.

Об этом сообщают на сайте Президента Украины.

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Президент Украины Петр Порошенко встретил Федерального канцлера Республики Австрия Себастьяна Курца на крыльце Мариинского дворца. Перед началом встречи Курц сделал запись в Книге Почетных гостей.

После окончания разговора состоятся также украинско-австрийские переговоры в расширенном формате, по результатам которых запланированы заявления для СМИ.

Напомним, сегодня, 4 сентября австрийский канцлер Себастьян Курц прибыл в Украину с официальным визитом.