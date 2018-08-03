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Порошенко наградил почетным званием псевдоученого с вымышленными регалиями

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Андрей Авдеенко
Андрей Авдеенко / hromadske-zp.tv

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ко Дню Конституции наградил званием "Заслуженный работник культуры Украины" Андрея Авдеенко, который называет себя "адмиралом", "академиком" и "историком", хотя большинство его регалий являются вымышленными.

Об этом сообщает программа "Схемы", совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Первый".

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Соответствующий указ был опубликован на сайте Администрации Президента 27 июня 2018 года. В документе говорится про Андрея Авдеенко как члена благотворительной организации "Благотворительный фонд "Лебедия". Таким отличием поощряют "за высокие трудовые достижения и профессиональное мастерство".

Журналисты исследовали, что награжденный Андрей Авдеенко – житель Запорожья, известный своим псевдонаучными теориями. Декан исторического факультета Запорожского национального университета Владимир Мильчев кратко рассказывает о содержании книг Авдеенко: "Вымышленные, никогда не существовавшие запорожские сечи, причем одна из них локализуется, по его мнению, в родном селе".


Андрей Авдеенко

Для того, чтобы подтвердить научность своих сочинений, Авдеенко иногда прибегает к фотошопу. Так, в одной из своих книг он опубликовал фотографию, на которой он стоит якобы на фоне археологических раскопок вблизи Запорожье в компании тогдашних секретаря Запорожского горсовета Романа Тарана и депутата Михаила Левченко.

Впоследствии оказалось, что фотография ненастоящая. Об этом свидетельствует удаленный оригинальный снимок с сайта Запорожской областной государственной администрации, где Авдеенко изображен в компании тех самых чиновников и уже не на фоне раскопок.

Авдеенко использует фотошоп для иллюстрации своей "научной деятельности"

Ученой степени у Авдеенко нет, а звание "академика" ему присвоила общественная организация "Украинская академия наук".

В принципе, зарегистрировать такую организацию и давать такие звания или титулы может любой,
– пояснил запорожский журналист и историк Эдуард Андрющенко.

Звание "адмирала", о котором рассказывает публично Авдеенко, также является фейковым. В пресс-службе Военно-морских сил Украины сообщили, что такого звания как "почетный адмирал" у них нет вообще.

На этом примере, когда указом Президента звание получил человек с сомнительным статусом, "Схемы" проанализировали весь механизм присвоения званий и государственных наград и обнаружили в нем ряд несовершенств.

Согласно закону "О государственных наградах Украины" кандидатуру должен выдвигать трудовой коллектив организации. Потом это заключение направляется в центральный орган исполнительной власти, а оттуда – президенту.

В этом случае звание "Заслуженного работника культуры Украины" Авдеенко получил с подачи благотворительного фонда "Лебедия". Протокол о выдвижении Авдеенко на награду подписала председатель фонда Любовь Мороко и послала в департамент культуры Запорожской ОГА, который возглавляет ее муж – Владислав Мороко. Он направил документы на награждение главе Запорожской обладминистрации Константину Брилю, за подписью которого документы на присвоение награды Авдеенко были отправлены президенту.

Кандидатуры на государственные награды рассматривает Комиссия государственных наград и геральдики. Ее члены рассказывают, что проект указа на государственные награды ко Дню Конституции не рассматривался.

Я никогда не понимаю смысл этих проектов, но я их иногда читаю. Проект указа о награждении кого-то там, и там 150 фамилий, то есть я должен как-то на них отреагировать, если я никого из них не знаю?
– рассказывает член комиссии Юрий Бирюков.

Его коллега по комиссии Андрей Гречило добавляет: "Проект указа ко Дню Конституции был отправлен 27-го. Грубо говоря, после обеда. Понятно, что это уже предвыходной день и я, скажем, эту почту просмотрел аж после Дня Конституции, то есть смысла писать какие-то предложения уже не было".

Журналисты отправили запрос в Администрацию Президента с просьбой разъяснить, кто ответственен за отбор кандидатур на награждение государственными наградами и как они могут объяснить, что среди отмеченных почетным званием оказался псевдоученый. В ведомстве лишь ответили, что вся ответственность за соблюдение требований при отборе кандидатов лежит на руководстве Запорожской облгосадминистрации.

Лишать наград постфактум законодательство не позволяет. На его изменении настаивают как украинские, так и европейские специалисты. Проект закона уже лежит в Верховной Раде. Слово – за президентом и парламентом.

Видео расследования "Схем"

 

Теги: Новости Украины Новости политики наука Петр Порошенко Расследования
Источник: 24 Канал
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