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Порошенко напомнили о невыполненных обещаниях и призвали Раду начать процедуру импичмента

252 Читати новину українською
Петр Порошенко
Петр Порошенко / dnr-live.ru

Пользователи социальной сети Facebook возмущены бездеятельностью действующего президента Украины Петра Порошенко.

Так, сообщение с перечнем обещаний, которые не выполнил глава государства, и призывом начать процедуру его импичмента получило свыше 41 тысячу предпочтений, а поделились им почти 15 тысяч человек, в том числе и бывший председатель Одесской областной государственной администрации и президент Грузии Михаил Саакашвили. Текст сопровождает фото задумчивого гаранта с подписью "Господин президент, страна устала от Вас!". Такое "приветствие" Петру Порошенко до 4-й годовщины его избрания на должность 25 мая подготовили в оппозиционном УКРОПе.

Прокомментировали сообщение почти 1,5 тыс. пользователей. "Мог войти в историю как герой, а войдет как лжец, коррупционер", – пишет Виктор Бирилюк. "Украина не устала от нашего президента, а – вымирает, деградирует, уничтожается все...", – считает Kuxarenko Nikola Nikola.

В публикации говорится о том, что и во время предвыборной кампании и после инаугурации Порошенко уверял, что сможет быстро закончить АТО, стабилизировать курс на уровне 10 грн за $ 1, вернуть Крым и продать фабрику Roshen в России. Ни один из этих пунктов не выполнен. Зато власть продолжает сдавать интересы нашего государства России, говорят в УКРОПе.

Также в партии напомнили о тайном отдыхе гаранта на Мальдивах, ряде коррупционных скандалов с его участием, пленках Онищенко, проплаченной встрече с президентом США Дональдом Трампом и призвали парламент начать процедуру импичмента главы государства.

"Все народные депутаты от УКРОПа в середине мая поставили подписи под документом, который должен начать парламентскую процедуру отставки президента в порядке импичмента. "Украинское объединение патриотов" призывает сделать этот решительный шаг народных избранников от всех других партий и фракций – ведь чем дольше Порошенко будет оставаться президентом, тем стремительнее наша страна будет катиться к пропасти", – говорится в сообщении.

Также на странице "Украинского объединения патриотов" есть видеоверсия "приветствие" для Петра Порошенко.

Теги: Новости политики Петр Порошенко УКРОП
Источник: 24 Канал
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