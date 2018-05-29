Порошенку нагадали про невиконані обіцянки і закликали Раду розпочати процедуру імпічменту

Користувачі соціальної мережі Facebook обурені бездіяльністю чинного президента України Петра Порошенка.

Так, допис із переліком обіцянок, які не виконав глава держави, і закликом розпочати процедуру його імпічменту здобув понад 41 тисячу вподобань, а поділилися ним майже 15 тисяч осіб, зокрема, й колишній голова Одеської обласної державної адміністрації і президент Грузії Міхеїл Саакашвілі. Текст супроводжує фото замисленого гаранта з підписом "Пане президенте, країна втомилася від Вас!". Таке "привітання" Петру Порошенку до 4-ої річниці його обрання на посаду 25 травня підготували в опозиційному УКРОПі.

Прокоментували допис майже 1,5 тис. користувачів. "Міг ввійти в історію як герой, а ввійде як брехун, корупціонер", – пише Віктор Бирилюк. "Україна не втомилася від нашого президента, а – вимирає, деградує, знищується все…", – вважає Kuxarenko Nikola Nikola.

У публікації йдеться про те, що і під час передвиборчої кампанії, і після інавгурації пан Порошенко запевняв, що зможе швидко закінчити АТО, стабілізувати курс на рівні 10 грн за $ 1, повернути Крим та продати фабрику Roshen у Росії. Жоден із цих пунктів не виконаний. Натомість влада продовжує здавати інтереси нашої держави Росії, кажуть в УКРОПі.

Також у партії нагадали про таємний відпочинок гаранта на Мальдівах, низку корупційних скандалів за його участі, плівки Онищенка, проплачену зустріч із президентом США Дональдом Трампом і закликали парламент розпочати процедуру імпічменту глави держави.

"Всі народні депутати від УКРОПу в середині травня поставили підписи під документом, що має започаткувати парламентську процедуру відставки президента в порядку імпічменту. "Українське об’єднання патріотів" закликає зробити цей рішучий крок народних обранців від усіх інших партій і фракцій – адже чим довше Порошенко лишатиметься президентом, тим стрімкіше наша країна котитиметься до прірви", – йдеться у дописі.

Також на сторінці "Українського об’єднання патріотів" є відеоверсія "привітання" для Петра Порошенка.