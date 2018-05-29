16:31
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 13°C
  • середа
    27°C 12°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Порошенку нагадали про невиконані обіцянки і закликали Раду розпочати процедуру імпічменту

643 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / dnr-live.ru

Користувачі соціальної мережі Facebook обурені бездіяльністю чинного президента України Петра Порошенка.

Так, допис із переліком обіцянок, які не виконав глава держави, і закликом розпочати процедуру його імпічменту здобув понад 41 тисячу вподобань, а поділилися ним майже 15 тисяч осіб, зокрема, й колишній голова Одеської обласної державної адміністрації і президент Грузії Міхеїл Саакашвілі. Текст супроводжує фото замисленого гаранта з підписом "Пане президенте, країна втомилася від Вас!". Таке "привітання" Петру Порошенку до 4-ої річниці його обрання на посаду 25 травня підготували в опозиційному УКРОПі.

Прокоментували допис майже 1,5 тис. користувачів. "Міг ввійти в історію як герой, а ввійде як брехун, корупціонер", – пише Віктор Бирилюк. "Україна не втомилася від нашого президента, а – вимирає, деградує, знищується все…", – вважає Kuxarenko Nikola Nikola.

У публікації йдеться про те, що і під час передвиборчої кампанії, і після інавгурації пан Порошенко запевняв, що зможе швидко закінчити АТО, стабілізувати курс на рівні 10 грн за $ 1, повернути Крим та продати фабрику Roshen у Росії. Жоден із цих пунктів не виконаний. Натомість влада продовжує здавати інтереси нашої держави Росії, кажуть в УКРОПі.

Також у партії нагадали про таємний відпочинок гаранта на Мальдівах, низку корупційних скандалів за його участі, плівки Онищенка, проплачену зустріч із президентом США Дональдом Трампом і закликали парламент розпочати процедуру імпічменту глави держави.

"Всі народні депутати від УКРОПу в середині травня поставили підписи під документом, що має започаткувати парламентську процедуру відставки президента в порядку імпічменту. "Українське об’єднання патріотів" закликає зробити цей рішучий крок народних обранців від усіх інших партій і фракцій – адже чим довше Порошенко лишатиметься президентом, тим стрімкіше наша країна котитиметься до прірви", – йдеться у дописі.

Також на сторінці "Українського об’єднання патріотів" є відеоверсія "привітання" для Петра Порошенка.

Теги: Новини політики Петро Порошенко УКРОП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
сьогодні, 16:04 5 суперідей для червневого відпочинку в Україні
Настя Сукач 159
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сьогодні, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 3068
Абрамович поселиться в елітному особняку відомої актриси: фото апартаментів
сьогодні, 15:34 Абрамович поселиться в елітному особняку відомої актриси: фото апартаментів
2075
Резонансний напад на пенсіонера в Києві: зловмисника взяли під домашній арешт
сьогодні, 15:43 Резонансний напад на пенсіонера в Києві: зловмисника взяли під домашній арешт
849
На перемогу України в кібер-війні з Росією чекає увесь світ, – міжнародні експерти
сьогодні, 14:01 На перемогу України в кібер-війні з Росією чекає увесь світ, – міжнародні експерти
Яніна Ткачук 918
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук