Порошенко назначил нового главу СБУ Закарпатья

Президент Петр Порошенко назначил нового руководителя Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области – Владимира Пахнюка.

Об этом говорится в соответствующих указах президента.

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Отметим, что перед этим Пахнюк был главой СБУ Винницкой области.

Указом № 342 президент уволил Пахнюка с должности главы СБУ в Винницкой области, и указом №343 уволил с должности главы СБУ Закарпатской области Олега Воеводина.

И указом №344 Пахнюк назначен на аналогичную должность в Закарпатскую область.