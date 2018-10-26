Порошенко назначил нового главу СБУ Закарпатья
Президент Петр Порошенко назначил нового руководителя Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области – Владимира Пахнюка.
Об этом говорится в соответствующих указах президента.
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Отметим, что перед этим Пахнюк был главой СБУ Винницкой области.
Указом № 342 президент уволил Пахнюка с должности главы СБУ в Винницкой области, и указом №343 уволил с должности главы СБУ Закарпатской области Олега Воеводина.
И указом №344 Пахнюк назначен на аналогичную должность в Закарпатскую область.
Источник: 24 Канал
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