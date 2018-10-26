Порошенко призначив нового голову СБУ Закарпаття

Президент Петро Порошенко призначив нового керівника Головного управління Служби безпеки України (СБУ) у Закарпатській області – Володимира Пахнюка.

Про це йдеться у відповідних указах президента.

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Зазначимо, що перед цим Пахнюк був головою СБУ Вінницької області.

Указом №342 президент звільненив Пахнюка із посади глави СБУ у Вінницькій області, та указом №343 звільнив з посади глави СБУ Закарпатської області Олега Воєводіна.

І указом №344 Пахнюк призначений на аналогічну посаду у Закарпатську область.