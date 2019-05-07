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      Порошенко назвал странную причину, почему не завершил судебную реформу

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      Порошенко объяснил, почему не завершил судебную реформу
      Порошенко объяснил, почему не завершил судебную реформу / Фото из открытых источников

      Глава Украины Петр Порошенко заявил, что ему якобы не хватило президентской каденции, чтобы полностью завершить судебную реформу. По его словам, сейчас наименее реформированными являются суды первой инстанции.

      Такое заявление Порошенко сделал во время торжественной церемонии принятия присяги судьями Верховного суда.

      Читайте также: Почему судебная реформа в Украине с треском провалилась

      Каденции президента не хватило, чтобы полностью завершить судебную реформу. Завершено формирование Верховного и Высшего антикоррупционного судов, переведены судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание, в новые апелляционные суды – они начали работу. К сожалению, меньше всего реформа коснулась судов первой инстанции,
      – сказал он.

      Сейчас на очереди завершения конкурсов в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и завершения квалификационной оценки судей первой инстанции, отбор к первой и второй инстанций. По прогнозам действующего президента, эти процедуры должны завершиться чуть больше чем через год.

      Кроме того, Порошенко призвал новоизбранного президента Владимира Зеленского и его команду уважать решения о независимом и справедливом суде, которые закреплены в Конституции.

      Как провалилась судебная реформа в Украине?
      В 2016 году Порошенко объявил в Украине судебную реформу, которая продолжается до сих пор. Основная ее цель – очищение и обновление судебной системы посредством создания с нуля нового Верховного Суда и квалификационного оценки всех судей.

      Реформа должна была очистить судебные органы от нечестных и запятнанных участием в политических преследованиях судей. Но этого не произошло. В новосозданный Верховный Суд после многочисленных конкурсов и отборов, после люстраций и проверок все равно пропустили десятки кандидатов с состоянием  явно превышающим их доходы, с нечестными декларациями, судей Майдана и нарушителей прав человека.

      Явным показателем провала судебной реформы Порошенко является восстановление в должности одиозного руководителя фискальной службы Романа Насирова, отстранение от работы в Министерстве здравоохранения Ульяны Супрун, отмена национализации "Приватбанка" и другое.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Антикоррупционный суд Коррупция Верховный суд Украины Судьи Петр Порошенко
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