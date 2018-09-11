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Порошенко о теракте 11 сентября: Склоняем голову перед памятью невинно убитых

25 Читати новину українською
Петр Порошенко
Петр Порошенко / 24 канал

В день памяти жертв серии террористических атак в США 11 сентября, случившихся в 2001 году, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что наше государство "совместно с дружественным американским народом склоняет голову перед памятью невинно убитых в страшной трагедии".

Об этом Порошенко написал в своем Facebook.

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Президент Украины отметил, что горе, которое эта трагедия "принесла в тысячи семей, по сей день отзывается болью в сердцах по всему миру".

В одно мгновение изменились и наше отношение к террористической угрозе. Терроризм не знает границ, как и не пренебрегает средствами для достижения своих грязных целей. Расчет всегда циничный – запугать и посеять панику. Украинский народ ощущает это сполна, когда взрощенные российской рукой террористические группы методично и целенаправленно уничтожают Донбасс,
– говорится в сообщении главы Украинского государства.

К слову, во вторник в США чтят память погибших самого страшного в истории теракта 11 сентября 2001 года.

Что случилось во время теракта 11 сентября?Теракт также известный как 9/11. В этот день в США прошла серия координированных террористических атак исламистской организации "Аль-Каида" с помощью пилотируемых самолетов. Так, 19 террористов захватили в США 4 пассажирских лайнера и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагоне. Самолеты врезались в два самых высоких нью-йоркских небоскреба с разницей в 17 минут. Второе столкновение уже снимали телекамеры, которые успели прибыть на место происшествия после первого.

В результате терактов погибли 2977 человек, в том числе пассажиры и члены экипажа захваченных самолетов, люди, что находились в разрушенных зданиях или вблизи них, а также свыше 400 спасателей. Среди погибших было 12 украинцев по происхождению.

Смотрите видео о терактах 11 сентября 2001 года в США:

 

Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы Новости США Теракты 11 сентября Петр Порошенко терроризм
Источник: 24 канал
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