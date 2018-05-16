Порошенко отозвал свой законопроект о лишении гражданства

Президент Украины Петр Порошенко отозвал свой законопроект №8297, который предусматривал прекращение гражданства украинцев, которые имеют паспорта других государств и участвуют в выборах этих стран.

Об этом в Facebook сообщила представительница Центра информации о правах человека Алена Лунева.

"Президент Украины отозвал свой скандальный законопроект о гражданстве, содержащий угрозы потери гражданства Украины жителями оккупированного Крыма", – написала она.

Читайте также: Лишение гражданства за участие в "выборах" в Крыму: в Меджлисе прокомментировали идею

Об отзыве документа свидетельствует также информация на сайте Верховной Рады. Так, на странице законопроекта указано, что он снят с рассмотрения.

Напомним, 20 апреля Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий потерю гражданства Украины лицами, которые получили гражданство России. В частности, предлагалось, что участие жителей оккупированного Крыма с российскими паспортами в выборах президента РФ, организованных оккупантами, будет основанием для прекращения украинского гражданства.