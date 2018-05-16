Порошенко відкликав свій законопроект про позбавлення громадянства

Президент України Петро Порошенко відкликав свій законопроект №8297, який передбачав припинення громадянства українців, які мають паспорти інших держав та беруть участь у виборах цих країн.

Про це у Facebook повідомила представниця Центру інформації про права людини Альона Луньова.

"Президент України відкликав свій скандальний законопроект про громадянство, що містив загрози втрати громадянства України мешканцями окупованого Криму", – написала вона.

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Про відкликання документу свідчить також інформація на сайті Верховної Ради. Так, на сторінці законопроекту вказано, що його знято з розгляду.

Нагадаємо, 20 квітня Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд парламенту законопроект, який передбачає втрату громадянства України особами, які отримали громадянство Росії. Зокрема, пропонувалось, що участь жителів окупованого Криму з російськими паспортами у виборах президента РФ, організованих окупантами, буде підставою для припинення українського громадянства.