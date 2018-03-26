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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Порошенко озвучил количество погибших и раненых нацгвардейцев на Донбассе

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Петр Порошенко
Петр Порошенко / Фото из открытых источников

За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины было 794 раненых гвардейцев и 212 погибших.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Twitter по случаю четвертой годовщины дня создания Нацгвардии, а также рассказал, что на сегодня 182 служащих Нацгвардии посмертно награждены государственными наградами, трем из них присвоено звание Героя Украины.

Читайте также: Нацгвардия в цифрах: все что нужно знать, чтобы понимать как работают гвардейцы

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Нацгвардія АТО Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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