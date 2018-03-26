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Порошенко озвучив кількість загиблих та поранених нацгвардійців на Донбасі

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / Фото з вільних мереж

За час проведення антитерористичної операції на сході України нараховано 794 поранених гвардійців і 212 загиблих.

Про це написав Президент України Петро Порошенко у Twitter з нагоди четвертої річниці дня створення Нацгвардії, а також розповів, що на сьогодні 182 службовці Нацгвардії посмертно нагороджені державними нагородами, трьом із них присвоєно звання Героя України.

Читайте також: Нацгвардія у цифрах: все що потрібно знати, аби розуміти як працюють гвардійці

Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Нацгвардія Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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