Порошенко озвучив кількість загиблих та поранених нацгвардійців на Донбасі

Виконуючи свій обов’язок перед народом, нацгвардійці не шкодують ані здоров’я, ані життя.



За час проведення АТО отримали поранення 794 гвардійці. В нашій пам’яті назавжди залишаться імена 212 героїв, що загинули на Сході. І четверо хлопців, яких псевдопатріоти вбили під ВР