Порошенко озвучил результаты декоммунизации в Украине

В Украине в рамках декоммунизации за последние три года переименовали около тысячи населенных пунктов и более 50 тысяч площадей и улиц.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий в Быковне.

Читайте также: В Украине переименуют две области

На основании закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов переименованы 52 тысячи площадей и улиц, почти тысяча населенных пунктов,

– сказал он.

Кроме того, по словам украинского лидера, демонтированы почти полторы тысячи памятников советскому вождю Владимиру Ленину.

Также, Порошенко напомнил, что в Украине была запрещена деятельность Коммунистической партии.

На підставі Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів…» перейменовано понад 52 тисячі площ та вулиць, майже тисяча населених пунктів. Одних тільки пам’ятників Леніну демонтували майже півтори тисячі. — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2018 г.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада Украины поддержала внесенный Кабинетом министров законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, а также запретила их пропаганду и символику.