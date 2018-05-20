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Порошенко озвучил результаты декоммунизации в Украине

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В Украине переименовали тысячи улиц и населенных пунктов в рамках декоммунизации
В Украине переименовали тысячи улиц и населенных пунктов в рамках декоммунизации / mukachevo.today

В Украине в рамках декоммунизации за последние три года переименовали около тысячи населенных пунктов и более 50 тысяч площадей и улиц.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий в Быковне.

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На основании закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов переименованы 52 тысячи площадей и улиц, почти тысяча населенных пунктов,
– сказал он.

Кроме того, по словам украинского лидера, демонтированы почти полторы тысячи памятников советскому вождю Владимиру Ленину.

Также, Порошенко напомнил, что в Украине была запрещена деятельность Коммунистической партии.

Напомним, в 2015 году Верховная Рада Украины поддержала внесенный Кабинетом министров законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, а также запретила их пропаганду и символику.

Теги: Новости Украины Новости политики Декоммунизация Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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