Порошенко озвучил результаты декоммунизации в Украине
В Украине в рамках декоммунизации за последние три года переименовали около тысячи населенных пунктов и более 50 тысяч площадей и улиц.
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий в Быковне.
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На основании закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов переименованы 52 тысячи площадей и улиц, почти тысяча населенных пунктов,
– сказал он.
Кроме того, по словам украинского лидера, демонтированы почти полторы тысячи памятников советскому вождю Владимиру Ленину.
Также, Порошенко напомнил, что в Украине была запрещена деятельность Коммунистической партии.
Напомним, в 2015 году Верховная Рада Украины поддержала внесенный Кабинетом министров законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, а также запретила их пропаганду и символику.