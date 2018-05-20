Порошенко озвучив результати декомунізації в Україні
В Україні у рамках декомунізації за останні три роки перейменували близько тисячі населених пунктів та понад 50 тисяч площ і вулиць.
Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій у Биківні.
Читайте також: В Україні перейменують дві області
На підставі закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів перейменовано 52 тисячі площ і вулиць, майже тисяча населених пунктів,
– сказав він.
Окрім того, за словами українського лідера, демонтовано майже півтори тисячі пам'ятників радянському вождю Володимиру Леніну.
Також, Порошенко нагадав, що в Україні було заборонено діяльність Комуністичної партії.
Нагадаємо, у 2015 році Верховна Рада України підтримала внесений Кабінетом міністрів законопроект про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також заборонила їх пропаганду і символіку.