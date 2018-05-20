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Порошенко озвучив результати декомунізації в Україні

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В Україні перейменували тисячі вулиць та населених пунктів у рамках декомунізації
В Україні перейменували тисячі вулиць та населених пунктів у рамках декомунізації / mukachevo.today

В Україні у рамках декомунізації за останні три роки перейменували близько тисячі населених пунктів та понад 50 тисяч площ і вулиць.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій у Биківні.

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На підставі закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів перейменовано 52 тисячі площ і вулиць, майже тисяча населених пунктів,
– сказав він.

Окрім того, за словами українського лідера, демонтовано майже півтори тисячі пам'ятників радянському вождю Володимиру Леніну.

Також, Порошенко нагадав, що в Україні було заборонено діяльність Комуністичної партії.

Нагадаємо, у 2015 році Верховна Рада України підтримала внесений Кабінетом міністрів законопроект про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також заборонила їх пропаганду і символіку.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Декомунізація
Джерело: 24 Канал
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