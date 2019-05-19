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      Порошенко поблагодарил украинцев и предостерег Зеленского: прощальное видеообращение

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty images

      Петр Порошенко обнародовал прощальное видеообращение к украинскому народу, в котором рассказал о главных достижения Украины за время своего президентства. Кроме того, он высказался относительно будущего главы государства и своего оппонента на выборах Владимира Зеленского.

      Так, Порошенко предостерег новую власть от попыток возвращения курса Украины в другое от европейского направление. Именно для этого, по его словам, он остается в политике.

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      "Мой долг сейчас – защитить уже завоеванное в государственном строительстве и никому не позволить свернуть с курса на ЕС или втихаря спустить его на тормоза. Это то, чего я, как гражданин, буду требовать от новой власти и готов буду подставить в этом свое плечо", – отметил он.

      Кроме того, он отметил, что потребует от новой власти внедрения стратегической цели, с которой сам шел на выборы: до 2023 года подать заявку на членство в Европейском Союзе и получить план действий относительно членства в НАТО. Также Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства.

      Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее непоколебимо верю. Так пусть Господь Украину бережет, а ее новому главе – помогает в работе,
      – отметил Порошенко.

      Прощальное видеообращение Порошенко к украинскому народу:

      Уже 20 мая в 10 утра в украинском парламенте состоится церемония инаугурации Владимира Зеленского. Он победил во втором туре президентских выборов, обойдя нынешнего главу государства на почти 49%.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Петр Порошенко
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