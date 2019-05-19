20:16
19 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
      Вєсті.UA
      20:31, 17 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Порошенко подякував українцям і застеріг Зеленського: прощальне відеозвернення

      2115 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty images

      Петро Порошенко оприлюднив прощальне відеозвернення до українського народу, в якому розповів про головні досягнення України за час свого президентства. Окрім того, він висловився стосовно майбутнього глави держави та свого опонента на виборах Володимира Зеленського.

      Так, Порошенко застеріг нову владу від спроб повернення курсу України в інший від європейського напрям. Саме для цього, за його словами, він залишається в політиці.

      Читайте також: Останні заяви президента Порошенка: завдання України та боротьба проти Росії

      "Мій обов’язок зараз – захистити вже здобуте в державному будівництві і нікому не дозволити звернути з курсу на ЄС чи тишком-нишком спустити його на гальма. Це те, чого я, як громадянин, вимагатиму від нової влади і готовий буду підставити у цьому своє плече", – зазначив він.

      Окрім того, він наголосив, що вимагатиме від нової влади впровадження стратегічної мети, із якою сам йшов на вибори: до 2023 року подати заявку на членство в Європейському Союзі й отримати план дій щодо членства в НАТО. Також Порошенко побажав Зеленському успішного президентства.

      Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра, так сталося, він буде президентом моєї рідної країни. Країни, яку люблю і в чиє європейське майбутнє непохитно вірю. То ж хай Господь Україну береже, а її новому очільнику – допомагає в роботі,
      – зазначив Порошенко.

      Прощальне відеозвернення Порошенка до українського народу:

      Вже 20 травня о 10 ранку в українському парламенті відбудеться церемонія інавгурації Володимира Зеленського. Він переміг у другому турі президентських виборів, обійшовши чинного главу держави на майже 49%.

      blog_ava
      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
      сьогодні
      25791
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президент України Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Антицерковний Майдан: як стрибали росіяни і чому це важливо для України
      сьогодні , 20:01 Антицерковний Майдан: як стрибали росіяни і чому це важливо для України
      Артем Овдієнко 226
      Руйнівний смерч на Житомирщині та жахливі наслідки голодування Сенцова – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Руйнівний смерч на Житомирщині та жахливі наслідки голодування Сенцова – топ-5 відео тижня
      227
      Чому "Гра престолів" стала одним із найуспішніших серіалів в історії телебачення
      сьогодні , 16:25 Чому "Гра престолів" стала одним із найуспішніших серіалів в історії телебачення
      Костянтин Шкабара 796
      Львів чи Чернігів: як добре ви знаєте Україну – тест
      сьогодні , 13:01 Львів чи Чернігів: як добре ви знаєте Україну – тест
      1406
      Операция российских спецслужб: почему украинский военный уже два года в тюрьме Италии?
      сьогодні , 12:00 Операция российских спецслужб: почему украинский военный уже два года в тюрьме Италии?
      Юрій Бутусов 1423
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук