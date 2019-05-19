Порошенко подякував українцям і застеріг Зеленського: прощальне відеозвернення

Петро Порошенко оприлюднив прощальне відеозвернення до українського народу, в якому розповів про головні досягнення України за час свого президентства. Окрім того, він висловився стосовно майбутнього глави держави та свого опонента на виборах Володимира Зеленського.

Так, Порошенко застеріг нову владу від спроб повернення курсу України в інший від європейського напрям. Саме для цього, за його словами, він залишається в політиці.

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"Мій обов’язок зараз – захистити вже здобуте в державному будівництві і нікому не дозволити звернути з курсу на ЄС чи тишком-нишком спустити його на гальма. Це те, чого я, як громадянин, вимагатиму від нової влади і готовий буду підставити у цьому своє плече", – зазначив він.

Окрім того, він наголосив, що вимагатиме від нової влади впровадження стратегічної мети, із якою сам йшов на вибори: до 2023 року подати заявку на членство в Європейському Союзі й отримати план дій щодо членства в НАТО. Також Порошенко побажав Зеленському успішного президентства.

Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра, так сталося, він буде президентом моєї рідної країни. Країни, яку люблю і в чиє європейське майбутнє непохитно вірю. То ж хай Господь Україну береже, а її новому очільнику – допомагає в роботі,

– зазначив Порошенко.

Прощальне відеозвернення Порошенка до українського народу:

Вже 20 травня о 10 ранку в українському парламенті відбудеться церемонія інавгурації Володимира Зеленського. Він переміг у другому турі президентських виборів, обійшовши чинного главу держави на майже 49%.