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      Останні заяви президента Порошенка: завдання України та боротьба проти Росії

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      Порошенко відвідав останній захід на посаді президента України
      Порошенко відвідав останній захід на посаді президента України / president.gov.ua

      Петро Порошенко 19 травня здійснив останній публічний захід на посаді Президента України, адже завтра, 20 травня, відбудеться інавгурація Володимира Зеленського. Під час промови чинний глава держави наголосив на неприпустимості повернення України в лоно Росії та політичних загравань з агресором.

      Останні заяви свого президентства Порошенко зробив на церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".

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      Він зауважив, що зараз потрібно "гідно і без внутрішньополітичних потрясінь пройти період зміни влади" в Україні, який у своїх цинічних намірах намагається використати Росія. Зокрема, йдеться про набуття повноважень президента Зеленським та про обрання нового складу Верховної Ради.

      Ворог, не криючись, намагається використати цей період політичної турбулентності для того, щоб зруйнувати наші досягнення на шляху реформ та європейської інтеграції. Посіяти у нашому суспільстві розбрат, ворожнечу та хаос, протиставити народ і владу руками українців. Знищити українську державність,
      – наголосив гарант.

      Він знову заявив, що головне завдання українських політиків – продовжувати втілення реформ, зміцнювати українську державність та зміцнювати курс на вступ до Євросоюзу і НАТО.

      "Сьогодні Україна на східному кордоні Європи стримує нову навалу, тепер уже з боку правонаступника більшовицької імперії – Росії. Протистояти набагато сильнішому, чисельнішому і до зубів озброєному агресорові стало можливим завдяки дуже ефективним і злагодженим діям України та лідерів вільного світу – США, ЄС, країн Великої сімки, всіх, хто складає потужну світову коаліцію на підтримку України", – наголосив глава держави.

      Тому, за підтримки світу та після посилення міжнародного тиску на Росію, Україна зможе повернути окуповані території Донбасу і Криму.

      Також, Порошенко подякував українцям за 5 років правління та побажав Володимиру Зеленському успішного президентства.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Євросоюз Петро Порошенко Президент України Україна – Росія Європа
      Джерело: 24 канал
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