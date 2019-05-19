20:14
19 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Последние заявления президента Порошенко: задача Украины и борьба против России

      198 Читати новину українською
      Порошенко посетил последнее мероприятие на посту президента Украины
      Порошенко посетил последнее мероприятие на посту президента Украины / president.gov.ua

      Петр Порошенко 19 мая посетил последнее публичное мероприятие в должности Президента Украины, так как завтра, 20 мая, состоится инаугурация Владимира Зеленского. Во время речи действующий глава государства подчеркнул недопустимость возвращения Украины в лоно России и политических заигрываний с агрессором.

      Последние заявления, как президент, Порошенко сделал на церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

      Читайте также: Достижения и провалы Порошенко: что президент сделал для Украины за 5 лет

      Он отметил, что сейчас нужно "достойно и без внутриполитических потрясений пройти период смены власти" в Украине, который в своих циничных намерениях пытается использовать Россия. В частности, речь идет об обретении полномочий президента Зеленским и об избрании нового состава Верховной Рады.

      Враг, не таясь, пытается использовать этот период политической турбулентности для того, чтобы разрушить наши достижения на пути реформ и европейской интеграции. Посеять в нашем обществе раздор, вражду и хаос, противопоставить народ и власть руками украинцев. Уничтожить украинскую государственность,
      – подчеркнул гарант.

      Он снова заявил, что главная задача украинских политиков – продолжать воплощение реформ, укреплять украинскую государственность и укреплять курс на вступление в Евросоюз и НАТО.

      "Сегодня Украина на восточной границе Европы сдерживает новое нашествие, теперь уже со стороны правопреемника большевистской империи – России. Противостоять гораздо более сильному, более многочисленному и до зубов вооруженному агрессору стало возможным благодаря эффективным и слаженным действиям Украины и лидеров свободного мира – США, ЕС, стран Большой семерки, всех, кто составляет мощную мировую коалицию по поддержке Украины", – подчеркнул глава государства.

      Поэтому, при поддержке мира и после усиления международного давления на Россию, Украина сможет вернуть оккупированные территории Донбасса и Крыма.

      Также, Порошенко поблагодарил украинцев за 5 лет правления и пожелал Владимиру Зеленскому успешного президентства.

      blog_ava
      Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду
      сегодня
      4807
      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Новости России Президент Украины Петр Порошенко Европа Украина – Россия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Антицерковний Майдан: як стрибали росіяни і чому це важливо для України
      сегодня , 20:01 Антицерковний Майдан: як стрибали росіяни і чому це важливо для України
      Артем Овдієнко 209
      Разрушительный смерч на Житомирщине и ужасные последствия голодания Сенцова – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Разрушительный смерч на Житомирщине и ужасные последствия голодания Сенцова – топ-5 видео недели
      53
      Чому "Гра престолів" стала одним із найуспішніших серіалів в історії телебачення
      сегодня , 16:25 Чому "Гра престолів" стала одним із найуспішніших серіалів в історії телебачення
      Костянтин Шкабара 791
      Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      сегодня , 13:01 Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      383
      Операция российских спецслужб: почему украинский военный уже два года в тюрьме Италии?
      сегодня , 12:00 Операция российских спецслужб: почему украинский военный уже два года в тюрьме Италии?
      Юрій Бутусов 1421
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук