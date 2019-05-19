Последние заявления президента Порошенко: задача Украины и борьба против России

Петр Порошенко 19 мая посетил последнее публичное мероприятие в должности Президента Украины, так как завтра, 20 мая, состоится инаугурация Владимира Зеленского. Во время речи действующий глава государства подчеркнул недопустимость возвращения Украины в лоно России и политических заигрываний с агрессором.

Последние заявления, как президент, Порошенко сделал на церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

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Он отметил, что сейчас нужно "достойно и без внутриполитических потрясений пройти период смены власти" в Украине, который в своих циничных намерениях пытается использовать Россия. В частности, речь идет об обретении полномочий президента Зеленским и об избрании нового состава Верховной Рады.

Враг, не таясь, пытается использовать этот период политической турбулентности для того, чтобы разрушить наши достижения на пути реформ и европейской интеграции. Посеять в нашем обществе раздор, вражду и хаос, противопоставить народ и власть руками украинцев. Уничтожить украинскую государственность,

– подчеркнул гарант.

Он снова заявил, что главная задача украинских политиков – продолжать воплощение реформ, укреплять украинскую государственность и укреплять курс на вступление в Евросоюз и НАТО.

"Сегодня Украина на восточной границе Европы сдерживает новое нашествие, теперь уже со стороны правопреемника большевистской империи – России. Противостоять гораздо более сильному, более многочисленному и до зубов вооруженному агрессору стало возможным благодаря эффективным и слаженным действиям Украины и лидеров свободного мира – США, ЕС, стран Большой семерки, всех, кто составляет мощную мировую коалицию по поддержке Украины", – подчеркнул глава государства.

Поэтому, при поддержке мира и после усиления международного давления на Россию, Украина сможет вернуть оккупированные территории Донбасса и Крыма.

Также, Порошенко поблагодарил украинцев за 5 лет правления и пожелал Владимиру Зеленскому успешного президентства.