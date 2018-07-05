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Порошенко подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны

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Президент подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны
Президент подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О дополнительных мерах по возрождению территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, по социальной защите пострадавших, безопасному обращению с радиоактивными отходами".

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

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Согласно данному указу Кабинет Министров Украины должен создать условия для развития и возрождения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в том числе в рамках созданного Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Правительству поручено законодательно урегулировать проблемные вопросы правового режима территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и рассмотреть целесообразность дальнейшего действия установленных ограничений и запретов на осуществление видов деятельности на таких территориях, а также обеспечить поддержку непосредственно развития самого Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника через определение особенностей его управления и функционирования,
– говорится в сообщении.

В частности, в указе особое внимание уделяется мерам по социальной защите пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Задачей правительства будет решить вопрос с повышением размера пенсий по инвалидности для лиц из числа участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пенсий в связи с потерей кормильца.

В то же время закон направлен на совершенствование государственной политики в сфере обращения с радиоактивными отходами и преобразование объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Экология Чернобыль
Источник: 24 Канал
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