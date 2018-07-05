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Порошенко підписав указ щодо відродження Чорнобильської зони

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Президент підписав указ про відродження Чорнобильської зони
Президент підписав указ про відродження Чорнобильської зони / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко підписав Указ "Про додаткові заходи з відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, із соціального захисту постраждалих осіб, безпечного поводження з радіоактивними відходами".

Про це повідомлено на сайті президента України.

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Згідно з даним указом Кабінет Міністрів України має створити умови для розвитку та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення, в тому числі в рамках утвореного Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Уряду доручено законодавчо врегулювати проблемні питання правового режиму територій, що зазнали радіоактивного забруднення, та розглянути доцільність дальшої дії встановлених обмежень і заборон на здійснення видів діяльності на таких територіях, а також забезпечити підтримку безпосередньо розвитку самого Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника через визначення особливостей його управління та функціонування,
– йдеться у повідомленні.

Зокрема в указі особлива увага приділяється заходам щодо соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Завданням уряду буде вирішити питання з підвищенням розміру пенсій по інвалідності для осіб з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і пенсій у зв'язку із втратою годувальника.

Водночас закон спрямований на вдосконалення державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Теги: Новини України Петро Порошенко Чорнобиль Екологія
Джерело: 24 Канал
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