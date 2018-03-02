Порошенко подписал закон о приватизации: покупателям из России – нельзя
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о приватизации. Однако покупатели из России приватизировать украинские предприятия не смогут.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил спикер главы государства Святослав Цеголко.
"Президент на Нацсовете реформ подписал закон о приватизации. Государство агрессор не имеет права принимать в ней участие", – написал Цеголко.
Позже об этом на своих страницах в соцсетях сообщил сам Порошенко.
Согласно закону, покупатели из России не имеют права приватизировать украинские предприятия.
Инициатором законопроекта о приватизации государственного имущества выступил премьер-министр Владимир Гройсман.
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Законопроект №7066 о приватизации государственного имущества депутаты Верховной Рады приняли за основу еще 9 ноября 2017, в целом этот закон был принят 18 января 2018.
Согласно закону, приватизация государственного имущества будет осуществляться путем продажи объектов государственной собственности на аукционе, в частности на аукционе с условиями, без условий, аукционе с понижением стартовой цены, аукционе по методу изучения ценовых предложений и выкупа объектов приватизации.
Продажа объектов малой приватизации осуществляется на электронных аукционах.