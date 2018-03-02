Порошенко підписав закон про приватизацію: покупцям з Росії – зась

Президент України Петро Порошенко підписав закон про приватизацію. Проте покупці з Росії приватизовувати українські підприємства не зможуть.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив речник глави держави Святослав Цеголко.

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"Президент на Нацраді реформ підписав закон про приватизацію. Держава агресор не має права брати у ній участь", – написав Цеголко.

Президент на Нацраді реформ підписав закон про приватизацію. - Держава агресор не має права брати у ній участь. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 2 березня 2018 р.

Пізніше про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив й сам Порошенко.

На Нацраді реформ підписав Закон про приватизацію pic.twitter.com/xiWjuxu0TC — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 березня 2018 р.

Відповідно до закону, покупці з Росії не мають права приватизувати українські підприємства.

Ініціатором законопроекту про приватизацію державного майна виступив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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Законопроект №7066 про приватизацію державного майна депутати Верховної Ради ухвалили за основу ще 9 листопада 2017, в цілому цей закон був прийнятий 18 січня 2018.

Згідно із законом, приватизація державного майна буде здійснюватись шляхом продажу об’єктів права державної власності на аукціоні, зокрема на: аукціоні з умовами, без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій та викупу об’єктів приватизації.

Продаж об’єктів малої приватизації здійснюється на електронних аукціонах.