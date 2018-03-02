Порошенко підписав закон про приватизацію: покупцям з Росії – зась
Президент України Петро Порошенко підписав закон про приватизацію. Проте покупці з Росії приватизовувати українські підприємства не зможуть.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив речник глави держави Святослав Цеголко.
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"Президент на Нацраді реформ підписав закон про приватизацію. Держава агресор не має права брати у ній участь", – написав Цеголко.
Пізніше про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив й сам Порошенко.
Відповідно до закону, покупці з Росії не мають права приватизувати українські підприємства.
Ініціатором законопроекту про приватизацію державного майна виступив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
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Законопроект №7066 про приватизацію державного майна депутати Верховної Ради ухвалили за основу ще 9 листопада 2017, в цілому цей закон був прийнятий 18 січня 2018.
Згідно із законом, приватизація державного майна буде здійснюватись шляхом продажу об’єктів права державної власності на аукціоні, зокрема на: аукціоні з умовами, без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій та викупу об’єктів приватизації.
Продаж об’єктів малої приватизації здійснюється на електронних аукціонах.